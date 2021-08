O professor Me. Luis Beltrami, Pró-reitor de Marketing, Comercial e Relacionamentos da Unit, aborda sobre as principais tendências

A bíblia, mitologia, astrologia e numerologia, são algumas das tentativas do ser humano de buscar compreender e mudar seu futuro. Com o futuro financeiro não é diferente. Do ouro às criptomoedas, a atualidade é marcada pela profusão de ativos financeiros. Assim, é importante questionar: qual é o futuro dos investimentos financeiros?

Para falar do futuro, é salutar compreender alguns fatores que provocam intensas mudanças no mundo, principalmente pela tecnologia. “Desde a adoção dos computadores pessoais, nos anos 60 e 70, à criação da internet nos anos 90 e à utilização crescentes dos smartphones, a partir dos anos 2000, a tecnologia vem promovendo inovações na forma como consumimos, nos relacionamos e, também, como fazemos negócios. Em relação aos investimentos, a adoção das tecnologias vem permitindo grandes mudanças, na chamada era do dinheiro 4.0”, explica o professor Me. Luis Beltrami, Pró-reitor de Marketing, Comercial e Relacionamentos da Universidade Tiradentes – Unit.

Pagamentos instantâneos, como o PIX, o crescimento dos bancos digitais, como o Nubank, bem como uma possível acessibilidade às negociações de ações e fundos imobiliários na bolsa de valores do Brasil ou no exterior, estão cada vez mais corriqueiros na vida financeira do ser humano. Conforme destacado pelo professor, uma das tecnologias mais promissoras, que afetam diversos negócios é a blockchain, ou “bloco de dados”, que permite a criação de um grande bloco de informações virtual compartilhado, imutável e sua característica mais importante: confiabilidade.

“E qual é o impacto da adoção do blockchain nos investimentos?”, instiga o professor. “Uma das possíveis respostas é que essa tecnologia é a base para a existência das criptomoedas, como o Bitcoin e a Ethereum. As Criptomoedas são ativos ou moedas digitais que utilizam a tecnologia para trazer mais segurança às operações financeiras, sem a necessidade de intermediação de um agente financeiro, como os bancos”, esclarece o professor Me. Luis Beltrami.

Apesar de ser uma tecnologia promissora, o professor explica que as criptomoedas ainda não são regulamentadas. “Não têm nenhum lastro em bancos ou governos e não são reguladas pelos bancos centrais de cada país, já que não precisam de intermediários. Assim, a volatilidade das moedas digitais deve continuar por bastante tempo, até que a tecnologia se torne corriqueira e substitua antigas formas de pagamento”, ressalta.

Assim, voltamos ao questionamento: qual é o futuro dos investimentos financeiros? Para o professor, apesar de todas as controvérsias, as criptomoedas devem se tornar, futuramente, um meio habitual de pagamento de transações e comércio. “Possibilita excelente forma de investimento, desde que se tenha em mente que a sua volatilidade é alta, de modo que não é indicado investir mais de 5% do seu patrimônio nesses ativos”, assegura.

O futuro dos investimentos não está relacionado somente às criptomoedas. Existe, ainda, uma crescente busca por diversificação dos investimentos, saindo da popular poupança para a negociação de ações na Bolsa de Valores.

“Redução dos custos das transações financeiras, maior educação financeira, mudança de mindset (mentalidade) e maior acesso às informações (gratuitas ou de baixo custo, como serviços digitais de informações financeiras) irão levar a um aumento da procura por ativos financeiros. Assim, o futuro dos investimentos está atrelado a uma maior consciência financeira e ao acesso a diferentes tipos de investimentos, proporcionando uma maior gestão das pessoas sobre seu patrimônio”, elucida o professor Me. Luis Beltrami.

Contudo, alguns princípios básicos devem continuar sendo importantes no futuro dos investimentos financeiros, como a diversificação, o retorno e a informação. Para os que se interessam pela área financeira e querem compreender as projeções, o professor completa que a Unit oferta o curso Trade de Investimentos, com conhecimento estratégico acerca dos investimentos.

