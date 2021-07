Quinto dia de greve conta com caminhada e apitaço em Maruim

Os trabalhadores da saúde de Maruim, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), realizaram um ato na porta do Hospital Nossa Senhora Boa Hora, nesta sexta-feira, 30, quinto dia de greve, e partiram em caminhada com apitaço pelas ruas da cidade até a prefeitura municipal.

“Estamos cobrando ao prefeito pelo descaso que tem tratado os trabalhadores da saúde. Logo, da saúde. Foi uma das únicas categorias que não parou, pelo contrário, trabalhou ainda mais e com risco iminente de se contagiar com o coronavírus. Mas mesmo com tanta dedicação não recebe o direito que lhe é devido que é o salário atrasado de dezembro de 2020”, reclama, Janderson Alves, gerente do Sintasa.

Durante o ato na prefeitura, os trabalhadores reuniram-se e decidiram realizar outra manifestação, na segunda-feira, 2, na porta do Hospital N. Sra. Boa Hora.

“Queremos dizer que a greve continua e continua forte. Os trabalhadores estão de parabéns pela participação porque sindicato forte é sindicato unido com os trabalhadores. Agora, é esperar que a gestão se sensibilize com a situação da categoria”, afirma Janderson.

Entenda o caso

No dia 1º de julho deste ano a secretária de saúde do município de Maruim, Marilene Dória, em reunião com o Sintasa e comissão de trabalhadores, havia garantido que o salário atrasado seria pago até o dia 9 de julho. Diante do não pagamento, o Sintasa promoveu uma assembleia com a categoria, no dia 12 de julho, e ficou decidido que se até o dia 25 de julho não houvesse o pagamento a greve seria deflagrada no dia 26 e foi isto que aconteceu.

Fonte e foto Sontasa