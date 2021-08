Reunião no Hemose discute parceria com Instituto Pró-Hemoce

Visando à promoção dos serviços do ciclo do sangue gestores do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) discutiram na quinta-feira, 29, parcerias com o Instituto Pró-Hemoce (IPH) e o apoio institucional da Fundação Hemoce, para execução de ações destinadas a cursos, e capacitações para profissionais da saúde que atuam na hemoterapia.

No auditório da unidade, o diretor de Educação do IPH, Jannison Karlly Cavalcante Ribeiro, realizou uma apresentação sobre os cursos técnicos presenciais e remotos, para o Hemose – Hemocentro Coordenador das políticas do sangue no Estado, e as Agências Transfusionais (AT’s). Na oportunidade, ele destacou a importância da qualificação profissional. “Temos muitos projetos para área técnica e campanhas educativas de promoção sobre a doação de sangue”, frisou o biomédico.

As gestoras do Hemose avaliaram a reunião como produtiva. “A ideia é formalizarmos uma cooperação técnica sem custos que tem como principal benefício à promoção de treinamentos para melhorar a qualificação dos servidores e ampliação da fidelização de doadores”, salientou Erivalda Barreto, superintendente do órgão.

De acordo com a gerente da Hemorrede, Mariamalia Newton Andrade, o acordo de cooperação com o IPH ampliará a rede de conhecimento para todos os profissionais. “Vejo como benéfica essa parceria que além das capacitações nos mais diversos temas inerentes à hematologia e hemoterapia, também está voltado para projetos com tecnologias digitais integrando hemocentro com a comunidade”, destacou a médica.

Serviços

A visita coordenada pela Gerência da Hemorrede percorreu os ciclos do doador (cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta), os laboratórios para Análises Sorológicas, Fracionamento e Dispensação do Sangue e Hemocomponentes do Hemocentro de Sergipe e as agências tranafusionais do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e do Hospital Regional de Itabaiana.

Fonte e foto SES