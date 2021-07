Vereadores de Umbaúba cobram à SSP mais segurança para o Município

Mesmo em recesso parlamentar, os trabalhos não param. Na manhã desta sexta-feira, 30, os vereadores da Câmara Municipal de Umbaúba foram recebidos pelo coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os parlamentares foram reivindicar melhorias na Segurança Pública do Município.

Dentre as solicitações, os vereadores pediram que as ações do Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI), do Agrupamento Especial Tático de Motos (GETAM) e da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) se tornem periódicas no Município. Outras solicitações abordadas foram o aumento do efetivo dos Policiais Militares da 3ª Companhia e de agentes da Polícia Civil lotados no Município, e uma caminhonete para realizar com maior eficiência a patrulha na zona rural e demais atividades ostensivas.

Em justificativa, os representantes destacaram dados que foram divulgados pela SSP. A cidade de Umbaúba possui uma população estimada em 25.294 habitantes e apresentou números bastante preocupantes em relação à Segurança Pública em 2019. “De acordo com dados divulgados pela Secretaria, o nosso Município tem uma taxa de furto próxima da categoria alta, chegando a 359,77% de casos”, apontou Moisés Augustinho (Cidadania).

O vereador José Ailton (MDB) complementou o colega. “Já o número de homicídios é de 31,63% e a taxa de roubo chegando à proporção de 391,40%. Por isso, viemos aqui na capital representando os demais vereadores que não puderam comparecer, buscando melhorias para o nosso povo. Sabemos que o nosso dever é zelar pelo bem da sociedade, oferecendo-lhes uma segurança digna e de qualidade”, destacou. Também compareceram à reunião os vereadores Jonh Guimarães (CIDADANIA) e Fábio Silveira (CIDADANIA).

Texto e Foto: Ascom/CMU