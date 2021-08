Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final do vôlei masculino

O Brasil enfrentará o Japão nas quartas de final do torneio masculino de vôlei das Olimpíadas de Tóquio, à 1h de terça-feira (horário de Brasília). Segunda colocada no Grupo B, a seleção conheceu seu rival através de um sorteio realizado neste domingo após a finalização da fase preliminar.

No lado da chave do Brasil, Rússia e Canadá se enfrentam em outra partida das quartas. Assim, os russos podem aparecer pelo caminho em uma possível semifinal. Rivais foram os únicos a vencer o time de Renan Dal Zotto na fase de classificação.

Do outro lado do chaveamento, a Polônia, primeira colocada no Grupo A, enfrenta nas quartas de final a França, que se classificou em quarto lugar no Grupo B. A Itália encara a Argentina, que eliminou os Estados Unidos no último jogo da fase de classificação.

Confira os confrontos: