Celebre os 80 anos de Ney Matogrosso com cinco curiosidades do cantor

No Conversa com Bial, Ney contou que gravou a música de Antônio Barros com a condição de decidir depois se entrava no disco ou não. “Nunca tinha cantado forró, não sabia como era essa história”, explicou.

“Quem me decidiu foi o Gonzaguinha. […] Ele disse: ‘Ney, você é a única pessoa que pode transformar isso numa outra coisa’.”

Ney Matogrosso foi o convidado do Sterblitch não tem um talk show: o Talk Show em julho do ano passado. Ele falou abertamente sobre algumas curiosidades de sua juventude. “Foi uma fase da minha vida que eu não dormia sem transar. Era difícil pra mim. Hoje não é mais assim porque é meio cansativo, né? Durou uns 10 anos.”

Em conversa com a Fátima Bernardes, Ney revelou que já estava nos planos gravar a canção de Cazuza, enquanto Barão Vermelho planejava fazer dela a música de trabalho do grupo. “Eu disse: ‘Eu quero gravar ‘Pro Dia Nascer Feliz’ e ele disse: ‘Mas não pode gravar essa música! Ela vai ser nossa música de trabalho.”

“Eu disse: ‘Vai ser do trabalho de vocês e vai ser a minha’. Eu já estava no estúdio gravando.”

