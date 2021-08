Condutor morre após colidir veículo de passeio com poste na avenida Beira Mar em Aracaju

O condutor de um veículo Ford Ka morreu na madrugada deste domingo (01) após colidir o seu veículo em um poste na avenida Beira Mar em Aracaju.

As informações passadas pelos policiais da Cptran são de que o motorista perdeu o controle da direção de seu veículo, um Ford Ka, e acabou colidindo contra um poste.

A cptran foi acionada, esteve no local com o SAMU, que contatou o óbito do condutor.

O fato foi registrado na delegacia pelo primeiro Batalhão de Polícia, guarnição que prontamente chegou ao local do acidente.

Informações e foto CPTran