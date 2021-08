Gisele Bündchen brinca sobre habilidade atlética de Tom Brady

Gisele Bündchen não perdeu a oportunidade de brincar com seu marido, Tom Brady, após ele compartilhar um vídeo zombando de sua própria agilidade.

O astro do futebol americano publicou o clipe divertido no Instagram para promover um novo jogo eletrônico, o ‘Madden NFL 22’. Nele, o ex-atleta Chad “Ochocinco” Johnson diz a Brady que ele deve fazer um treino para aumentar a sua velocidade – porém, quando o jogador do Tampa Bay Buccaneers corre, fica claro que ele ainda precisa praticar bastante.

No campo de comentários do post, Gisele concordou com a falta de agilidade do parceiro. “Definitivamente não é o homem mais rápido por aí, mas, com certeza, é o mais fofo! Te amo”, ela escreveu.

A conta oficial do Tampa Bay Buccaneers, então, respondeu à observação da supermodelo brasileira de forma bem-humorada: “Isso foi o que dissemos quando o contratamos”.

Gisele Bündchen e a conta oficial do Tampa Bay Buccaneers reagiram ao vídeo de Tom Brady (Foto: Reprodução / Instagram)

Tom Brady e Gisele Bündchen começaram a namorar em 2006. Eles se casaram em fevereiro de 2009, e dividem dois filhos: Benjamin Rein, de 11 anos, e Vivian Lake, de oito.

Tom Brady e Gisele Bündchen com seus filhos: Benjamin Rein e Vivian Lake (Foto: Reprodução / Instagram)

O atleta de 43 anos já revelou que “definitivamente consideraria” continuar jogando depois de chegar aos 45. “É um esporte físico. A perspectiva que tenho disso é que você nunca sabe quando é esse momento. Só porque é um esporte de contato. Há muito treinamento para isso. E tem que ser 100% de comprometimento da minha parte para continuar fazendo isso”, ele refletiu no último mês de fevereiro, segundo o jornal The Guardian.

