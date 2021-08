PMA alerta gestantes sobre a importância da vacinação contra Influenza

Nas campanhas anuais de vacinação contra a influenza, as gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) são incluídas nos grupos prioritários, por ficarem mais expostas às formas mais graves da doença. Este ano, além da influenza, a campanha de imunização contra a covid-19 também contempla esse grupo, e a Prefeitura de Aracaju alerta sobre a importância da imunização nas duas campanhas, respeitando o intervalo necessário entre os imunizantes.

A vacinação contra a gripe está sendo ofertada pela Secretaria Municipal da Saúde em 27 pontos, com horário de funcionamento das 8h às 16h. Para acesso à vacina, a mulher deve apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju e algum documento que comprove a gravidez ou o estado de puerpério, como exame de sangue com resultado positivo, ultrassonografia do bebê ou caderneta da gestante. Contra a influenza, até o momento, foram vacinadas 447 gestantes.

“Diante desse quantitativo, contabilizamos cerca de 10% das nossas gestantes vacinadas contra a gripe, visto que o município tem mais de quatro mil grávidas vinculadas ao SUS. Temos estrutura suficiente para atender confortavelmente esse público, nas duas campanhas. É importante que a mulher que está grávida ou no puérperio busque o serviço para garantir o máximo de proteção contra esses dois vírus. Se ela já tomou a dose da vacina contra a covid e cumpriu o intervalo de 15 dias, já pode receber a vacina contra a influenza”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Covid-19

Estão aptas a se vacinar contra a covid-19 as gestantes e puérperas com idade a partir dos 18 anos. Esse público deve apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju e algum documento que comprove a gravidez ou o estado de puerpério. Não há a necessidade de cadastro prévio.

Essa vacinação acontece em local com atendimento prioritário, no Auditório Antônio Vieira Neto, localizado na Praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos. Até o momento, já foram vacinadas contra a covid 3.473 gestantes.

Confira os pontos de vacinação contra a Influenza:

Shopping Riomar (Coroa do Meio)

Igreja Batista ao lado do Colégio Barão de Mauá (São Conrado)

UBS Augusto César Leite (Santa Tereza)

UBS Adel Nunes (América)

UBS Joaldo Barbosa (América)

UBS Amélia Leite (Suíssa)

UBS Francisco Fonseca (18 do Forte)

UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré)

UBS José Augusto Barreto (Japãozinho)

UBS Antonio Alves (Atalaia)

UBS João Bezerra (Areia Branca)

UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão)

UBS Ávila Nabuco (Médici)

UBS Fernando Sampaio (Castelo Branco)

UBS Madre Tereza de Calcutá (Jabotiana)

UBS Maria do Céu (Centro)

UBS Carlos Fernandes (Lamarão)

UBS Dona Jovem (Industrial)

UBS José Quintiliano (Santo Antônio)

UBS Porto Dantas (Porto Dantas)

UBS Elizabeth Pita (Santa Maria)

UBS Osvaldo Leite (Santa Maria)

UBS José Calumby Filho (Jardim Centenário)

UBS João Cardoso (José Conrado de Araújo)

UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário)

UBS Renate Mazze Lucas (Santos Dumont)

UBS Walter Cardoso (Veneza)

Fonte: AAN