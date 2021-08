Prefeito de Santo Amaro inaugura obras da saúde e assina ordens de serviço

Ao lado da vice-prefeita Drª Lizia Freitas, deputados, prefeitos, vereadores e secretários, o prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César, inaugurou na noite de ontem (30), três importantes obras para a saúde pública de Santo Amaro das Brotas e assinou quatro ordens de serviço de obras que trazem melhorias para o lazer, o esporte e a mobilidade urbana.

Foram inaugurados o Centro de Reabilitação e Fisioterapia – Dona Lia Costa, o Centro de Endemias, e reaberto o Posto de Saúde 24h – Irmã Ivone. Agora, a população que buscava atendimento médico em outros municípios, contam com pronto atendimento 24h, em Santo Amaro das Brotas. Em seu discurso, o prefeito Paulo César destacou que esse não é um sonho só da administração, é também, do povo santoamarense.

“Estamos abrindo, dando funcionamento, ao sonho deste meu povo. O posto 24 horas resgata o orgulho de cada santoamarenses. A saúde tem que está em primeiro lugar e nós estamos mostrando esse compromisso, ao povo de Santo Amaro das Brotas, com a reabertura depois de 12 anos, do Posto 24h”, disse o prefeito.

A noite foi marcada, também, pela assinatura de quatro ordens de serviço, que contemplam a sede da cidade e o povoado Plantas. A prefeitura vai executar o serviço de urbanização do canteiro central da avenida Helber Ribeiro, implementação e estruturação do Campo de Futebol do conjunto João Ferreira da Costa, reforma do Ginásio Poliesportivo do SESI, urbanização da praça e pavimentação em paralelepípedo de 200 metros de estrada vicinal no povoado Plantas.

O evento foi prestigiado pelos deputados federais Fábio Mitidieri e Fábio Henrique. Também contou com a presença do deputado estadual Adailton Martins; dos prefeitos Gilberto Maynart (Maruim), Juca de Bala (Laranjeiras), Zé Rosa (Siriri) e Alberto Macedo (Barra dos Coqueiros); dos vereadores municipais Alberto Maynard, Alon Cardoso, Darcilene, Eiarle Santos, Felix Burmês, Márcio, Pastor Gildo Moura, Pedro Mauro, Sheyla Costa e do vereador por Aracaju, Dr. Manuel Marcos. O secretariado da administração municipal, funcionários, autoridades de outros municípios e a comunidade santoamarense também marcaram presença no evento.

Por Victor Prado

Assessor de Comunicação da Prefeitura de Santo Amaro das Brotas