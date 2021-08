Prefeitos e lideranças aprovam “união” de André Moura e Fábio Mitidieri  

Este colunista já escreveu aqui neste espaço e ganhou muita repercussão quando registrou o “prejuízo” para o Estado de Sergipe com a não eleição do ex-deputado André Moura para o Senado em 2018, representando uma grande “baixa” na bancada federal, em especial, quanto a alocação de recursos nos órgãos e Ministérios em BSB para serem investidos aqui, beneficiando e gerando emprego e renda para o povo sergipano. André fez história ao liderar o Congresso Nacional e não direcionando seu mandato para fazer “picuinhas políticas”.

Independentemente de ser aliado ou não do governo federal, mesmo sem mandato, André sempre se destacou pelo bom “trânsito” que mantém em BSB, ao ponto de ser convidado para ser secretário de representação do Estado do Rio de Janeiro na capital nacional. Só a Prefeitura de Aracaju, por exemplo, com o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), recebeu incontáveis recursos que, até hoje, são viabilizados por Moura junto ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Se a verba vem, o serviço acontece e a população se contempla…

A força de André Moura continua tão relevante que ele mantém sua liderança e prestígio político no Estado, na capital e no interior, ao ponto disso aproximá-lo do governador Belivaldo Chagas (PSD) e de hoje ele ser um “virtual” pré-candidato a senador da República pela base aliada em 2022. André foi “construindo” isso com Edvaldo, Belivaldo e outros aliados do governo, mas precisava “conquistar um coração” não menos importante que os demais: o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que lidera um grande grupo político e deve ser o pré-candidato a governador do grupo.

Agora parece não faltar mais: nessa sexta-feira (30), o governo do Estado anunciou uma ordem de serviço para a recuperação asfáltica da rodovia que liga os municípios de Pirambu e Japaratuba, num gesto claro de aproximação com André, por se tratar de uma região no Estado de grande atuação da Família Moura. E Mitidieri, que se recuperava de um procedimento cirúrgico em BSB, nem bem chegou a Sergipe e tratou de prestigiar o ato, se reunindo com a prefeita Lara Moura de Japaratuba (esposa de André), o próprio André e com outras lideranças políticas daquele município.

Há um evidente “amadurecimento” entre André e Mitidieri, que nos últimos anos estavam em palanques opostos, geralmente, em várias cidades do interior, por exemplo. Mas essa “união” entre os dois nos remete a algumas reflexões, uma delas que Sergipe perdeu alguns dos seus principais líderes políticos – sem contar que alguns já “penduraram as chuteiras” – e hoje tanto Moura quanto Fábio trabalham para suprir essa “escassez” de lideranças. Perceberam que, juntos, podem contribuir mais para o Estado, sem contar que ficam mais fortalecidos…

Assim como André, Fábio Mitidieri também exerce forte liderança em diversas cidades dos municípios sergipanos. E essa composição com Moura é quase “o sonho de consumo” para muitos prefeitos e lideranças políticas do nosso Estado. Acham que o projeto que seja capaz de unir os dois, dificilmente não será o vencedor na disputa estadual do próximo ano. Basta verificar o prestigio dos dois no evento de sexta, atraindo políticos de todo Estado. Querem o apoio de líderes com prestígio em BSB e não de gente que só faz “barulho” ou que busca ser “manchete dos jornais”….

Veja essa!

O ato administrativo de Japaratuba, liderado pelo governador Belivaldo Chagas, reuniu políticos de todo o Estado e dos mais variados partidos. Apesar dos problemas enfrentados por sua gestão, o “galeguinho”, junto com Fábio Mitidieri e André Moura, demonstrou que sua “caneta” ainda tem “muita tinta”…

E essa!

Dentro do agrupamento já há uma sinalização clara que o pré-candidato a governador será o deputado federal Fábio Mitidieri, mas “forças do além”, estrategistas do marketing, estão usando alguns setores da imprensa para manterem o prefeito Edvaldo Nogueira “vivo” nessa disputa. É bom Mitidieri ficar de olho…

Em Japaratuba

Em Aracaju, quem quiser achar o prefeito Edvaldo Nogueira é só esperar ele usar as redes sociais para anunciar as faixas de vacinação contra a covid e, no final de todo mês, o pagamento do salário dos servidores em dia. No mais, é meio difícil encontrar o prefeito, mas, justiça seja feita, sexta (30) ele estava “todo político” em Japaratuba, participando do anúncio de recuperação da rodovia estadual.

Eleição chegando

Tem muito político e líder partidário que não quer nem ouvir falar em Edvaldo, pelos acordos supostamente assumidos e não cumpridos de 2020. Tem gente que não consegue uma audiência com o prefeito de Aracaju desde o início do ano, mas sexta, Edvaldo era “só alegria”, com poses para fotos em Japaratuba. Pelo visto, o Edvaldo “das campanhas” está voltando…

Gustinho e Aninha

Pelo visto, a “união” entre André Moura e Fábio Mitidieri praticamente ratifica o apoio de outros dois partidos ao projeto governista: foram prestigiar o ato do governador o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e Aninha Alves (DEM), filha do ex-governador João Alves (in memoriam), e que deve disputar a eleição no próximo ano. Solidariedade e DEM estariam confirmados na base aliada…

Zeca na Agricultura

Lembram da coluna anterior que este espaço reproduziu a informação do radialista Kleber Alves (Rádio Cultura) de que o ex-deputado Zeca da Silva, que está trabalhando dentro da Secretaria de Estado do Governo, deve assumir a Secretaria de Agricultura? Pois bem: tudo indica que, já na segunda quinzena de agosto, a mudança estará consolidada e o PT perderá este espaço no governo.

Exclusiva!

Mas não é apenas esta mudança que irá ocorrer, em breve: na Secretaria de Inclusão e Assistência Social, todos já dão como certa a permanência da secretária Lucivanda Nunes, que parece ter sido mesmo indicação do governador, mas são fortes os rumores de que as diretoras ligadas à vice-governadora Eliane Aquino (PT) já estariam “limpando as gavetas”…

Bomba!

Uma “abelhinha palaciana” confirmou para este colunista que, caso o PT ratifique a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho para o governo em 2022, sua indicação na presidência do Ipesaúde, Christian Oliveira, é outro que pode deixar a estrutura mais adiante. Aliados do governador já se movimentam e se articulam para tentar emplacar um substituto. O jogo é bruto…

Plano de Desenvolvimento I

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Luciano Bispo (MDB), atendendo a um convite do Fórum Empresarial de Sergipe, fez uma exposição do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) 2020-2030, construído em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Plano de Desenvolvimento II

Luciano estava acompanhado do coordenador do PDES, Marcelo Barberino de Oliveira, que também fez uma breve apresentação e tirou dúvidas dos empresários presentes. O diretor-geral e o diretor de Comunicação Social da Alese, Roberto Bispo e Irineu Fontes, respectivamente, também acompanharam a exposição.

Luciano Bispo I

Luciano Bispo agradeceu a oportunidade de poder conversar com os empresários sobre o Plano de Desenvolvimento e explicou que a Assembleia está de portas abertas para servir de “elo de ligação” para o segmento a buscar alternativas para a retomada econômica no pós-pandemia. “Quero externar minha gratidão a todos que fazem esse Fórum Empresarial, na pessoa do seu coordenador, Joaquim Ferreira. A intenção do Poder Legislativo é ajudar todos os segmentos neste momento de dificuldade”.

Luciano Bispo II

O presidente da Alese essa foi a primeira vez que uma Assembleia Legislativa no Brasil propõe algo tão amplo e profundo, e que já está servindo de referência para outros Estados. “Nós recebemos uma ligação do presidente da Assembleia de Minas Gerais, muito interessado em conhecer o nosso PDES, que já é uma referência, e já manifestando a intenção de promover um planejamento nesses mesmos moldes no Estado dele”.

Luciano Bispo III

Luciano explicou que o Plano faz um apanhado de números do Estado do passado e do presente, e apresenta um cenário real, sendo ainda propositivo, apontando soluções para o futuro. “Tenho dito que esse é um presente da Alese para o povo sergipano, para os próximos governos, independente de quem estiver sentado na cadeira. É uma política de Estado. Foi construído em parceria com uma das empresas mais conceituadas e respeitadas do País, que é a Fundação Dom Cabral”.

Somação

O presidente da Alese fez também um histórico de sua trajetória empreendedora em Itabaiana, destacou a capacidade comercial do povo serrano e defendeu uma integração maior dos empresários, no sentido que eles possam se somar e ajudar a propagar esse Plano. “Eu estava muito preocupado com o futuro do nosso Estado, foi quando decidi que era importante construir um Plano desses. E a Dom Cabral ouviu diversos setores, a Petrobras, os bancos, os nossos empresários”.

Grande elo

“Tudo foi feito com as melhores da intenções. A Alese construiu esse Plano junto com a Dom Cabral e agora está aqui se colocando à disposição para ser uma intermediária dos empresários. Teremos um setor na nossa Casa pronto para ouvir as sugestões do segmento. Seremos um grande elo para todos aqueles que sonham em ver esse Plano andando, crescendo e dando frutos, gerando emprego e renda. Vamos ficar do lado de quem quer produzir”, completou o deputado Luciano Bispo.

Fórum Empresarial

O coordenador do Fórum Empresarial, Joaquim Ferreira, agradeceu a presença do presidente da Alese e a sua manifestação de colocar o Poder Legislativo para interceder os pleitos dos empresários sergipanos. “O Fórum tem trabalhado para aproximar os empresários do Poder Executivo e, para nós, é de extrema importância ver o Poder Legislativo pensando no Estado a longo prazo. Estamos aqui hoje discutindo planejamento e essa iniciativa da Assembleia tem o nosso reconhecimento”.

Juliano Souto

Presente no evento, o empresário Juliano Souto enalteceu a iniciativa do Fórum Empresarial de convidar o presidente da Assembleia Legislativa para discorrer sobre o Plano de Desenvolvimento. “Como ex-coordenador do Fórum quero agradecer ao deputado Luciano Bispo por compartilhar conosco esse trabalho amplo de pesquisa, muito profundo sobre o nosso Estado e agora é momento de transformar essa joia na mola propulsora de desenvolvimento de Sergipe para a próxima década. É um grande prazer poder debater e discutir esse Plano da Alese e Fundação Dom Cabral”.

Paulo do Eirado

O superintendente do Sebrae/SE, Paulo do Eirado, também prestigiou a exposição de Luciano Bispo dizendo que “mesmo durante a pandemia, as pequenas e micro empresas têm dado um salto crescente de empregos e isso tem ajudado na saída da crise. Precisamos sim de políticas públicas muito assertivas para a geração de emprego e renda, que valorizem a atuação das pequenas empresas. É essa discussão que queremos tratar para ajudar”, pontuou.

José Wilson dos Santos

O professor e empresário José Wilson dos Santos aproveitou o debate para apresentar sua preocupação com uma série de setores, destacando a iniciativa do Fórum Empresarial pela promoção do evento. “O Poder Legislativo abre uma discussão, provoca um debate importante sobre os destinos de Sergipe, com base no segmento empresarial. Eu acredito muito na educação transformadora. O presidente Luciano trouxe um tema essencial e bastante relevante, e que vai gerar planejamento estratégico, se consolidando com o plano na prática, com a transformação da sociedade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.

Sérgio Reis & Temer

O presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, esteve com o ex-presidente Michel, em São Paulo, dialogando sobre política nacional e também o cenário em Sergipe. Outra pauta importante foi o fortalecimento do MDB nos estados, também sobre a possível mudança da legislação eleitoral e a reformulação do programa “Uma ponte para o futuro” que aborda o que se tem de mais consensual dos estudos econômicos, com buscas à eficiência estatal, liberdade, crescimento econômico e enriquecimento da nação. “É fortalecendo os laços e reafirmando parcerias que a gente consegue trazer benefícios para os sergipanos”, disse Sérgio Reis nas suas redes sociais.

Amigo da Criança I

A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a UNICEF denominam o Hospital Amigo da Criança, aquele que cumpre com os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno – que envolve procedimentos de gestão e práticas clínicas. O Hospital e Maternidade Santa Isabel além de cumprir com os 10 passos, realiza treinamentos de capacitação do manejo do aleitamento materno ao longo do ano, desde 2014.

Amigo da Criança II

Além dos treinamentos de capacitação, os profissionais do Posto de Coleta de Leite Humano do hospital, passam diariamente nos alojamentos conjuntos, ajudando e orientando as mães na amamentação. E em agosto, o incentivo ao aleitamento materno é ainda maior, por ser o mês conhecido como Agosto Dourado por incentivar a amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Amigo da Criança III

Este ano, o Santa Isabel preparou uma programação especial para celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece de 03 a 06 de agosto. A programação contará com rodas de conversas, com orientações para conscientizar sobre a importância da amamentação e como ela pode contribuir para a sobrevivência, saúde e bem-estar do binômio, mãe e bebê. Além da programação da semana mundial, ao longo do mês, o hospital estará passando dicas e orientações para as pessoas sobre a importância do aleitamento materno.

Joaquim da Janelinha I

Diante da quantidade de acidentes ocorridos na entrada do condomínio Vida Bela, sentido (acesso) entrada do bairro Santa Maria, que ‘margeia’ o Aeroporto Internacional de Aracaju, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), afirmou ser devido ao fluxo muito grande de veículos, principalmente nos horários de pico.

Joaquim da Janelinha II

“É necessário ter uma atenção redobrada a essa questão; a instalação de semáforos ou de lombada, faixas de pedestre, por exemplo. A SMTT precisa fazer um estudo para que possam ser reduzidas as questões de acidentes que são consequentes, tendo em vista vários condomínios em volta”, enfatizou o parlamentar.

Maria Mendonça I

A primeira semana de agosto é dedicada à conscientização sobre Atrofia Muscular Espinhal (AME), conforme preceitua a Lei 8.746/2020, sancionada pelo Governo de Sergipe, a partir de um Projeto de Lei de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB). “A nossa iniciativa visa o esclarecimento, conscientização e o fomento das discussões relacionadas à essa doença neuromuscular, considerada rara, e que é caracterizada pela degeneração e perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral”, explicou Maria.

Maria Mendonça II

Ela lembrou que o período foi escolhido com base no 8 de agosto, quando é comemorado o Dia Nacional da Atrofia Muscular Espinhal. “A AME é pouco conhecida, mas, estima-se que um a cada 10 mil nascidos vivos possuam a anomalia, que por ser rara, necessita de uma atenção ainda maior”, relatou Maria Mendonça. Para a parlamentar, além de conscientizar os cidadãos, a campanha visa estimular pesquisas, expor avanços técnico-científicos relacionados à doença, bem como apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil.

Fábio Henrique I

As pequenas queijarias do sertão sergipano estão sem conseguir legalizar suas empresas para atender às novas exigências sanitárias. O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) conseguiu articular uma reunião entre os donos das pequenas queijarias, a Secretaria de Agricultura de Glória e técnicos do Banco do Nordeste, na sede da Associação das Queijarias de Sergipe, em Nossa Senhora da Glória.

Fábio Henrique II

Um dos principais problemas para os pequenos empresários é a falta de crédito bancário para ampliar e modernizar as queijarias. “Os pequenos queijeiros querem regular suas empresas, mas para isso precisam de recursos financeiros e estamos procurando instituições bancárias e formas de facilitar o crédito para eles. São empresas que fazem circular a economia na região e geram centenas de empregos”, destacou o deputado Fábio Henrique.

Fábio Henrique III

A fabricação de queijos é uma atividade que abrange os municípios de Nossa Senhora da Glória, Gararu, Feira Nova, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre, entre outros. “O que não pode acontecer mais é desses pequenos empresários serem tratados como foram anteriormente nas fiscalizações: com ações policiais e uso de forças armadas, como se fossem bandidos. Eles são trabalhadores, geram empregos, renda e promovem o desenvolvimento no sertão sergipano”, defendeu o deputado.

Pequenas queijarias

Fábio Henrique lembrou que essas pequenas queijarias são responsáveis pela compra de 600 mil litros de leite por dia dos produtores rurais, fazendo com que o dinheiro circule em uma região que passa por muitas dificuldades. De acordo com a Secretaria de Agricultura de Nossa Senhora da Glória, o município possui 264 pequenas queijarias e são mais de 400 em toda a região. O gerente Edson Luis e a equipe técnica do Banco do Nordeste em Glória explicaram às exigências da legislação para que essas pequenas queijarias tenham acesso a crédito bancário. Eles representaram o superintendente Antônio César de Santana e se comprometeram em estudar os casos e tentar encontrar soluções.

SD Notícias

Programa de boa audiência, o “SD Notícias” na rádio Serigy FM vem se destacando sob a apresentação de Rogério Amaral. Sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. É só conferir através das redes sociais. “Aqui não mascaramos os acontecimentos”, brada o apresentador.

HAPVIDA

No Sistema Hapvida, toda a infraestrutura, expansão da empresa pelo Brasil e suporte à operação das unidades, tem como novo líder o André Melo, que assumiu o cargo de Vice-Presidente Administrativo. O executivo, que já atuava na companhia como superintendente da área administrativa há mais de três anos, tem como missão contribuir, ainda mais, com investimentos em estrutura e serviços da rede própria da empresa.

André Melo

Para André Melo, estar à frente da área traz novas responsabilidades. “O Sistema Hapvida é um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil e conta com uma estrutura moderna de hospitais, clínicas, prontos atendimentos e unidades de diagnósticos. Faz parte da nossa missão levar todo o conforto e segurança que nossos clientes merecem. Continuaremos firmes investindo em nossas unidades em todo o Brasil”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com