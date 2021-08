O Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra (MHOMTE) ocupa área do antigo Clube da Telergipe na rodovia Inácio Barbosa (ex José Sarney). Vários barracos estão instalados na densa área. Ocupantes com carros estão instalando seus barracos com direito a garagem.

O Movimento surpreende pelo número de carros de propriedade dos ocupantes dos chalés que existiam no velho Clube da Telergipe, confundindo se realmente estão sem teto e sem terra, ou se querem uma área para residir à beira mar.