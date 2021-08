Sergipe empata na Série D enquanto o Confiança perde na Série B do brasileirão

O último dia do mês de julho foi de futebol para duas equipes do futebol sergipano que representam o estado em competições nacionais. O Confiança foi até Santa Catarina enfrentar o Brusque pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O time azulino no fez uma boa partida e acabou perdendo por 3×0, com dois gols do Thiago Alagoano (2x) e Garcez. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Com o resultado o Confiança segue na última posição da Série B, com 10 pontos. Na próxima rodada o Dragão terá pela frente o Náutico, em Recife-PE, no sábado.

Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Sergipe foi até a cidade de Juazeiro, na Bahia enfrentar o Juazeirense. A partida ficou no empate sem gols. O time colorado fez uma boa partida e dominou as ações na partida, mas não aproveitou as oportunidades criadas no jogo. O Sergipe é o terceiro colocado com 15 pontos em nove jogos.

Finalizando os jogos das equipes sergipanas, o Itabaiana recebe neste domingo (01/08), a equipe do Bahia de Feira no estádio Etelvino Mendonça, às 16 horas. O tricolor serrano é o segundo colocado do grupo A4 e o Bahia está na sexta colocação da chave.

