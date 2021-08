Acordão político a caminho

Por Adiberto de Souza *

O governador Belivaldo Chagas (PSD) acaba de dar um passo importante rumo a um grande acordão político. Em solenidade oficial no interior de Sergipe, o líder pessedista colocou no mesmo “palanque” políticos da situação e da oposição, com destaque para o ainda oposicionista André Moura (PSC), que dorme e acorda sonhando com uma cadeira no Senado. A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) se fez representar no concorrido ato pela filha Ana Alves (DEM), enquanto 27 prefeitos de todas as tendências aplaudiram o embrionário acordão. Além dos PSD, PSC, DEM, PP e Republicanos, devem compor a chapa branca uma renca de legendas de aluguel. É quase certo que ficarão de fora deste entendimento, partidos como PT, PSDB, PSB, Cidadania, PL e outros menos votados. Com chapas majoritárias próprias ou fruto de alianças, estas siglas tentarão desalojar do poder o grupo liderado por Belivaldo Chagas. Pelo visto, a próxima campanha eleitoral em Sergipe promete ser das mais animadas. Marminino!

Invocado com a Deso

E quem anda invocado com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Ele se queixa que a estatal vive desmanchando os serviços de pavimentação fetos pela Prefeitura. A última escavação da companhia ocorreu no canal da Avenida Beira Mar: “Mais uma vez, a Deso fez serviços sem avisar previamente. O mais lamentável é que isso ocorreu em uma obra finalizada recentemente por nós”, se queixa Nogueira. Como diz o tabaréu: Assim também já é demais também!

Mundo cão

A violência cresce de forma acelerada e sem controle. O cidadão assiste atônito a ousadia dos criminosos, ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais corriqueiros os crimes com motivações pessoais ou sem sentido. E esta sensação de impunidade assusta os cidadãos de bem que, sem alternativa, se enclausuram em suas casas, enquanto os bandidos circulam normalmente pelas ruas e avenidas de Sergipe a procura da próxima vítima. Santo Cristo!

A desenvoltura de Reis

Veja o que a coleguinha Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “O presidente do MDB sergipano, Sérgio Reis, tem circulado por aí com a desenvoltura de um pré-candidato. Há dias, o moço visitou o secretário da Agricultura de São Paulo, Itamar Borges. Disse ter ido buscar parcerias inovadoras para o setor em Sergipe. Logo, os linguarudos espalharam que o governador Belivaldo Chagas (PSD pensa em convidá-lo para assumir a Secretaria da Agricultura. Aliás, Sérgio Reis ficou inelegível após ter sido condenado por uso irregular de verbas federais justamente quando era secretário estadual da Agricultura”. Crendeuspai!

Novo sergipano

E quem recebe Título de Cidadão Sergipano nesta segunda-feira é o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. O fidalgo também participa da solenidade de entrega ao governo de Sergipe do Plano Tributário do Setor de Óleo e Gás, quando recebe Comenda do Mérito Aperipê. A agenda do ministro prevê ainda a participação dele na inauguração oficial da Unigel Agro Sergipe, fábrica de amônia e uréia que opera desde maio em Laranjeiras. Então, tá!

Pé na estrada

Pré-candidato ao governo de Sergipe, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem circulado pelo interior do estado. No último final de semana, o distinto esteve em Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Pinhão e Boquim. Visitou amigos e discutiu com lideranças políticas sobre emendas parlamentares em favor dos municípios. Naturalmente, tratou sobre a pretensão de disputar o governo de Sergipe, desde que o seu nome tenha o apoio da maioria do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Ah, bom!

Lição das urnas

Pelo visto, os ex-governadores Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (PSB) não entenderam as derrotas eleitorais que sofreram em 2018, como uma sinalização de que a aposentadoria política já chegou para os dois. Naquele pleito, JB e Vavá tentaram se eleger para o Senado e tiveram apenas 11,20% e 9,58% dos votos, respectivamente, amargando a 4ª e a 5ª posição. Setentões, Jackson e Valadares já anunciaram que serão candidatos nas eleições de 2022. Correm o risco de repetir o fracasso do também ex-governador João Alves Filho (DEM), que tentou se reeleger prefeito de Aracaju em 2016 e teve minguados 9,99% dos votos. Home vôte!

Ficou para amanhã

A Prefeitura de Aracaju transferiu de hoje para amanhã o ato de autorização para o início do plantio de 3.500 mudas de árvores diversas. Será a partir das 8h30 desta terça-feira, na avenida Alexandre Alcino, próximo à Rota de Fuga. Entre as espécies a serem plantadas na capital estão ipê amarelo, flamboyant mirim, sibipiruna, paineira e murta. Verde que te quero verde!

Fermento no bolo

E os prováveis candidatos nas eleições de 2022 seguem “plantando” notinhas na imprensa local. Diariamente, se ler releases levantando a bola dos pretendentes. Uns apresentam suspeitas pesquisas colocando-os na dianteira, enquanto outros divulgam participações em eventos públicos. Esta é a fase de se valorizar e, também, de “queimar” os adversários do próximo embate. Quando 2022 chegar, a disputa eleitoral começa mesmo pra valer e só vencerá quem tiver cacife político e, naturalmente, muitos votos. Misericórdia!

Dia de posse no TJ

A juíza Maria Angélica França e Souza será empossada, hoje, como desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Eleita pelo critério de antiguidade, a magistrada substitui o desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, que se aposentou após completar 75 anos de idade. Doutora Maria Angélica será a quarta mulher a compor o Pleno do TJ ao lado das desembargadoras Ana Lúcia Freire dos Anjos, Elvira Maria de Almeida Silva e Iolanda Santos Guimarães. A posse da magistrada está marcada para às 17h, em solenidade transmitida pelo Youtube no canal TJSE Eventos. Prestigie!

