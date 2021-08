‘Aracaju Moto Fest’: 20 anos e exposição supermáquinas

Evento que homenageia a cultura motociclística acontece até o dia 30 de agosto na Praça de Eventos Ipê

Uma das principais festividades voltadas ao motociclismo do Norte-Nordeste celebra 20 anos de história e, em parceria com o Shopping Jardins, brinda as famílias com uma exposição de acelerar o coração. Até o dia 30 de agosto, belas e possantes motocicletas de diferentes estilos ganham destaque em 14 estações distribuídas pelo mall da zona Sul de Aracaju (SE) e na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo.

A mostra convida o público de todas as idades a conhecer e apreciar de perto a cultura motociclística e tem acesso gratuito.

“Muito mais que uma paixão, o motociclismo é um estilo de vida e o ‘Aracaju Moto Fest’, uma celebração a este universo apaixonante”, destaca Renan Tavares, um dos organizadores do evento.

O melhor do rock

Em comemoração ao Dia dos Pais e à cultura motociclística, o Shopping Jardins realiza live show com a banda Téssera na próxima quarta-feira, 4 de agosto. A transmissão ao vivo acontecerá, a partir das 19h30, pelo perfil do centro de compras no Instagram (@ShoppingJardins) e será comandada pelo apresentador Menilson Filho. Além de curtir o melhor do rock nacional e internacional, o público terá a oportunidade de conferir sugestões de presentes para os pais.

BMW

As atrações integram a programação do Shopping Jardins em homenagem aos Pais que, neste ano, conta também com o sorteio de uma cobiçada moto BMW, modelo G310 R. Cada R$ 150 em compras realizadas nas lojas do empreendimento, entre 28 de julho e 12 de agosto, vale um número da sorte para participar. Compras na plataforma Shopping Jardins Online valem o dobro de chances (R$ 150 = 2 números da sorte).

As notas e cupons fiscais devem ser cadastrados até as 21 horas do dia 12 de agosto, clicando no banner da promoção disponível no site shoppingjardinsonline.com.br, onde o público também acessa o regulamento completo da campanha. A apuração será divulgada no dia 16 de agosto nas redes sociais do Shopping Jardins (Instagram e Facebook).

‘Aracaju Moto Fest’

Realizada, tradicionalmente, no mês de novembro desde 2001, a festividade costuma reunir motoclubes e visitantes de diferentes cantos do país na Orla da Praia de Atalaia. Ao som de boa música, o evento apresenta um incrível desfile de motos customizadas e de altas cilindradas, lançamentos da indústria motociclística e atividades que proporcionam bons encontros e entretenimento às famílias.

Há 20 anos, o ‘Aracaju Moto Fest’ movimenta o trade turístico e aquece a economia local, consolidando-se como um dos mais importantes eventos de Sergipe. Com as atividades suspensas desde 2020 por conta da pandemia, a festividade celebra seu 20º aniversário neste ano, com uma fascinante exposição de motocicletas no Shopping Jardins.

‘Aracaju Moto Fest – 20 anos’

O quê? Exposição de supermáquinas em homenagem à cultura motociclística e aos 20 anos do evento ‘Aracaju Moto Fest’.

Quando? Até 30 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 22h.

Onde? Praça de Eventos Ipê e estações distribuídas pelo Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Enzo Sebastiani

Da assessoria