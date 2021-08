Aracaju ultrapassa 344 mil vacinados contra a covid-19, o que representa 51,75% da população

Com 6.137 vacinados no final de semana, Aracaju já imunizou 344.120 pessoas contra a covid-19, o que representa 51,75% da população total e 66,9% se considerados os aracajuanos acima de 18 anos, que são o público-alvo do Plano Nacional de Imunização.

Neste domingo, 1º, foram vacinadas 2.296 pessoas, sendo 1.498 com a primeira dose e 798 com a segunda dose. Já no sábado, 31, a Prefeitura imunizou 2.790 pessoas com a primeira dose e 1.051 com a segunda dose, totalizando 3.841 doses aplicadas.

Luiz Menezes foi um dos vacinados deste domingo, no drive-thru no Parque da Sementeira. “Infelizmente, já tive essa doença, vim me vacinar porque sei que é a forma de ficar um pouco mais protegido”, relata.

Vacinado na Estação Cidadania, no bairro Bugio, João Mike Souza comenta que o último ano e os primeiros meses de 2021 foram muito difíceis. “A sensação de estar sendo vacinado é muito boa, aguardei muito por esse momento. Espero que até o final do ano todas as pessoas consigam se vacinar”, expressa.

Para Mariana Mendonça, os últimos meses não foram nada fáceis, ela tem ansiedade e depressão, o que potencializou ainda mais a angústia da pandemia. “Tive várias crise, vivi apavorada por meses, com muito medo mesmo, por mim e por meus filhos. Eu me sinto emocionada de receber a primeira dose, nem dormi direito. Agora estou só esperando a segunda dose”, enfatiza.

Cronograma da semana

Esta segunda-feira, 2, é o último dia para as pessoas com 28 anos receberem a primeira dose. A vacinação está ocorrendo nos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, e em sete pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Uninassau (Avenida Rio de Janeiro), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Unit (Farolândia).

Grávidas e puérperas acima de 18 anos poderão se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

Calendário da segunda dose

A partir desta segunda-feira, 2, até o próxima sexta-feira, 8, será antecipada a segunda dose da AstraZeneca para quem se vacinou de 8 a 12 de maio. A dose de reforço estará disponível no drive do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e nas UBSs Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Roberto Paixão (17 de Março), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Eunice Barbosa (Porto Dantas), Manoel de Souza (Jabotiana) e Augusto Franco, das 8h às 16h.

A aplicação da segunda dose da Pfizer também foi antecipada para quem foi vacinado entre 4 e 11 de agosto. Para esse público, a vacina estará disponível até a próxima sexta-feira, dia 6, no drive da Sementeira, das 8h às 17h, e no Externato São Francisco, das 8h às 16h. É preciso levar o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

Os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho também devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h. Para a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Foto André Moreira