Custeio de milho cresce 59% no estado de Sergipe, segundo IBGE

Um grão sergipano tem forte significado para o produtor rural. Sempre em expansão, o milho do estado é considerado o maior do Nordeste em produtividade e o quarto maior em produção, segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado da Agricultura. E com apoio do Banco do Nordeste, o custeio do produto cresceu tanto em volume quanto em crédito aplicado, no primeiro semestre deste ano.

Ao todo, foram destinados R$ 231,1 milhões para 2.016 operações de custeio de milho, em alcance de uma área aproximada de 77,1 mil hectares. Na comparação com o ano inteiro de 2020, o crescimento é de 59% no valor aplicado e de 32% no total de contratos. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

A maior parte dos recursos foi destinada à região do Semiárido, mais precisamente a municípios do Sertão Ocidental do estado, como Carira, Simão Dias, Frei Paulo e Pedra Mole. Todas as 18 agências do Banco do Nordeste ampliaram a participação, com destaque para as unidades de Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Carira.

De acordo com o superintendente estadual do BNB, César Santana, o engajamento creditício e o perfil do produtor rural sergipano explicam os bons resultados registrados no período do custeio.

“A ampliação dos números merece toda a atenção, porque representa o trabalho das nossas equipes em garantir e ampliar o crédito. Chegar à marca de R$ 231,1 milhões aplicados é muito simbólico para o produtor de milho, que trabalha em ritmo planejado e movimenta toda uma rede de empregos e geração de renda”, avalia o superintendente.

Safra em Sergipe

Segundo levantamento do IBGE, a safra sergipana de milho foi de 847,7 mil toneladas em 2020. E a previsão é fechar este ano com 885,4 mil toneladas, que representa aumento de 4,4%. Já a estimativa de rendimento médio deve alcançar 5.900 kg por hectare, o que significa maior produtividade, segundos dados da Secretaria de Estado da Agricultura. Normalmente, o milho é cultivado no período de abril a junho em Sergipe, assim como nos estados da Bahia e Alagoas.

Fonte e foto assessoria