Deputado Laércio Oliveira mantém agenda intensa pelo interior do Estado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) vem realizando uma agenda intensa de visitas pelo interior do Estado. Neste sábado, 31, ele participou de reuniões em Simão Dias, Poço Verde e Lagarto, que foi a primeira cidade visitada. O objetivo foi estreitar seu relacionamento com lideranças locais e também discutir melhorias para as cidades, através da indicação de emendas parlamentares e outras ações.

Ainda em Lagarto, Laércio teve um encontro com o deputado federal Fábio Reis. Em seguida, ele foi recebido pelo prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, que estava acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata e do chefe de gabinete, Silvio Matos. Eles discutiram sobre emendas para a cidade e ações em Brasília que possam ser revertidas em benefícios para a população.

O deputado também participou do lançamento do ‘Movimento Inova’, que é composto por jovens e adultos do município de Simão Dias.

Em Poço Verde, Laércio foi recebido pelo prefeito Iggor Oliveira, pelo vice-prefeito Binho, e os vereadores Gilmário Família, Plínio de Santana. Iggor que agradeceu a visita do deputado ao município.

“Queremos agradecer ao deputado pelo empenho em enviar emendas parlamentares que ajudam no fortalecimento da saúde municipal e na execução de obras de infraestrutura. Aproveitamos para solicitar mais recursos e mais investimentos para Poço Verde”, disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria