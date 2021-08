Deputado Luciano Bispo apresenta o PDES e quer Alese apoiando empresários

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Luciano Bispo (MDB), atendendo a um convite do Fórum Empresarial de Sergipe, fez uma exposição do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) 2020-2030, construído em parceria com a Fundação Dom Cabral. Luciano estava acompanhado do coordenador do PDES, Marcelo Barberino de Oliveira, que também fez uma breve apresentação e tirou dúvidas dos empresários presentes. O diretor-geral e o diretor de Comunicação Social da Alese, Roberto Bispo e Irineu Fontes, respectivamente, também acompanharam a exposição.

Luciano Bispo agradeceu a oportunidade de poder conversar com os empresários sobre o Plano de Desenvolvimento e explicou que a Assembleia está de portas abertas para servir de “elo de ligação” para o segmento a buscar alternativas para a retomada econômica no pós-pandemia. “Quero externar minha gratidão a todos que fazem esse Fórum Empresarial, na pessoa do seu coordenador, Joaquim Ferreira. A intenção do Poder Legislativo é ajudar todos os segmentos neste momento de dificuldade”.

O presidente da Alese essa foi a primeira vez que uma Assembleia Legislativa no Brasil propõe algo tão amplo e profundo, e que já está servindo de referência para outros Estados. “Nós recebemos uma ligação do presidente da Assembleia de Minas Gerais, muito interessado em conhecer o nosso PDES, que já é uma referência, e já manifestando a intenção de promover um planejamento nesses mesmos moldes no Estado dele”.

Luciano explicou que o Plano faz um apanhado de números do Estado do passado e do presente, e apresenta um cenário real, sendo ainda propositivo, apontando soluções para o futuro. “Tenho dito que esse é um presente da Alese para o povo sergipano, para os próximos governos, independente de quem estiver sentado na cadeira. É uma política de Estado. Foi construído em parceria com uma das empresas mais conceituadas e respeitadas do País, que é a Fundação Dom Cabral”.

O presidente da Alese fez também um histórico de sua trajetória empreendedora em Itabaiana, destacou a capacidade comercial do povo serrano e defendeu uma integração maior dos empresários, no sentido que eles possam se somar e ajudar a propagar esse Plano. “Eu estava muito preocupado com o futuro do nosso Estado, foi quando decidi que era importante construir um Plano desses. E a Dom Cabral ouviu diversos setores, a Petrobras, os bancos, os nossos empresários”.

“Tudo foi feito com as melhores da intenções. A Alese construiu esse Plano junto com a Dom Cabral e agora está aqui se colocando à disposição para ser uma intermediária dos empresários. Teremos um setor na nossa Casa pronto para ouvir as sugestões do segmento. Seremos um grande elo para todos aqueles que sonham em ver esse Plano andando, crescendo e dando frutos, gerando emprego e renda. Vamos ficar do lado de quem quer produzir”, completou o deputado Luciano Bispo.

Repercussão

O coordenador do Fórum Empresarial, Joaquim Ferreira, agradeceu a presença do presidente da Alese e a sua manifestação de colocar o Poder Legislativo para interceder os pleitos dos empresários sergipanos. “O Fórum tem trabalhado para aproximar os empresários do Poder Executivo e, para nós, é de extrema importância ver o Poder Legislativo pensando no Estado a longo prazo. Estamos aqui hoje discutindo planejamento e essa iniciativa da Assembleia tem o nosso reconhecimento”.

Presente no evento, o empresário Juliano Souto enalteceu a iniciativa do Fórum Empresarial de convidar o presidente da Assembleia Legislativa para discorrer sobre o Plano de Desenvolvimento. “Como ex-coordenador do Fórum quero agradecer ao deputado Luciano Bispo por compartilhar conosco esse trabalho amplo de pesquisa, muito profundo sobre o nosso Estado e agora é momento de transformar essa joia na mola propulsora de desenvolvimento de Sergipe para a próxima década. É um grande prazer poder debater e discutir esse Plano da Alese e Fundação Dom Cabral”.

O superintendente do Sebrae/SE, Paulo do Eirado, também prestigiou a exposição de Luciano Bispo dizendo que “mesmo durante a pandemia, as pequenas e micro empresas têm dado um salto crescente de empregos e isso tem ajudado na saída da crise. Precisamos sim de políticas públicas muito assertivas para a geração de emprego e renda, que valorizem a atuação das pequenas empresas. É essa discussão que queremos tratar para ajudar”, pontuou.

O professor e empresário José Wilson dos Santos aproveitou o debate para apresentar sua preocupação com uma série de setores, destacando a iniciativa do Fórum Empresarial pela promoção do evento. “O Poder Legislativo abre uma discussão, provoca um debate importante sobre os destinos de Sergipe, com base no segmento empresarial. Eu acredito muito na educação transformadora. O presidente Luciano trouxe um tema essencial e bastante relevante, e que vai gerar planejamento estratégico, se consolidando com o plano na prática, com a transformação da sociedade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte