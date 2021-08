Em Aracaju, 16,4 mil pessoas estão aptas a receber 2ª dose de AstraZenca e Pfizer

Coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha de imunização contra a covid-19 executada pela Prefeitura de Aracaju segue antecipando a segunda dose para quem recebeu como primeira dose os imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Com essa antecipação, a SMS espera que 16.463 pessoas completem o esquema vacinal.

Para ter acesso à segunda dose de AstraZeneca antecipada é preciso ter recebido a primeira entre os dias 2 e 19 de maio. Para ter acesso ao imunizante, basta apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência no drive da Sementeira e UBSs Manoel de Souza, Roberto Paixão, Marx de Carvalho, Augusto Franco, Edézio Vieira de Melo e Eunice Barbosa.

Pfizer

Já a segunda dose de Pfizer será antecipada para quem recebeu a primeira dose entre 4 e 11 de maio. Os locais de vacinação são drive-thru do parque da Sementeira e Externato São Francisco, no bairro Suíssa. Para receber a vacina, é obrigatório o cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência no nome do usuário.

Até o momento, Aracaju imunizou 344.120 pessoas contra a covid-19, o que representa 51,75% da população total e 66,9% dos aracajuanos acima de 18 anos.

Foto André Moreira