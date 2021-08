Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos acontece dia 29 de agosto

Seduc disponibiliza simulados online com objetivo de completar o preparo dos candidatos

Como forma de oportunizar aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada serem avaliados e certificados, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2020) ocorrerá no dia 29 de agosto. Em Sergipe, nesta edição, inscreveram-se para as provas 25.944 candidatos, 4.833 dos quais estão inscritos para a avaliação do Ensino Fundamental e 21.111 para o Ensino Médio.

As provas do Encceja 2020 serão aplicadas em todos os estados do país, além do Distrito Federal, nos turnos matutino e vespertino, de acordo com o horário oficial de Brasília. Em Sergipe, as provas acontecem em 10 municípios: Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto, Simão Dias, Itabaiana, Propriá Nossa Senhora da Glória e Canindé do São Francisco.

Segundo Edson Aragão, chefe da Divisão de Exames do Departamento de Educação (Diex/DED), é de extrema importância que os participantes inscritos para as provas conheçam as orientações do processo que constam no Edital nº 101/2020, bem como acessem a página do participante (http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial), para verificar o local e o horário das provas para as quais estão inscritos. “As informações são disponibilizadas diretamente ao participante no endereço eletrônico oficial do Encceja, por meio do usuário e senha disponibilizados ao candidato no momento da inscrição. O Inep ainda não divulgou a data de liberação dessa informação”, disse.

Prova

O Encceja é composto de quatro provas objetivas por nível de ensino e uma redação. Cada prova tem 30 questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas do conhecimento. As provas das áreas I e II aconteceram no turno matutino, e as das áreas III e IV, no turno vespertino. Pela manhã os portões serão abertos às 8h; já no período vespertino, às 14h30.

A participação no exame está condicionada à idade, sendo preciso ter uma idade mínima na data de realização do exame de 15 anos para o ensino fundamental e de 18 anos completos para o ensino médio.

Como se preparar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), pensando nos candidatos que estão em casa por conta do distanciamento físico nesse momento de pandemia, disponibilizou no site da instituição (www.sedc.se.gov.br) alguns simulados online, com o objetivo de preparar os participantes. As questões são balizadas nas áreas de conhecimento dos ensinos fundamental e médio, conforme matriz do citado exame.

O Inep disponibiliza também materiais de estudo para o ensino fundamental e para o ensino médio, além de orientações aos professores que atuam na preparação de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Todas estas informações estão disponíveis no Portal do Inep (http://portal.inep.gov.br) e no Portal do Supletivo (www.seed.se.gov.br/supletivo).

Socioeducandos no Encceja

Segundo a Fundação Renascer, está sendo solicitada a participação de 30 socioeducandos da Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (Casem) no Encceja. Os adolescentes têm aulas escolares, diariamente, além de reforço pedagógico, oficinas e acesso à biblioteca. “Os socioeducandos da Casem são matriculados na Escola Estadual Professor Antônio Fontes Freitas, situada em Nossa Senhora do Socorro; os do extinto Cenam, da Usip e da Unifem, na Escola Estadual Francisco de Souza Porto, que fica no bairro América; além de outras unidades de ensino, em relação aos adolescentes em semiliberdade (Case 1, 2, Unifem). Na Casem, especificamente, eles são acompanhados por 11 professores da rede pública de ensino, além de uma equipe de quatro socioeducadores e duas pedagogas”, conta o diretor operacional da Fundação Renascer, Carlos Viana.

Encceja 2019

Em Sergipe, no ano de 2019, 40.422 candidatos se inscreveram no exame. Desse total, 24.326 foram aprovados integral ou parcialmente. Solicitaram a emissão da certificação por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 8.645 dos quais para a certificação do nível fundamental e 15.681 para certificação do nível médio.