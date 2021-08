Ferreira Costa anuncia mais de 100 vagas de emprego

A Ferreira Costa, rede de varejo para casa e construção centenária, anuncia mais de 100 vagas de emprego. A empresa, famosa no eixo norte-nordeste do Brasil, está com oportunidades para diferentes áreas e funções nas cidades Aracaju, Natal, Recife, João Pessoa, Garanhuns, Salvador e Cabo de Santo Agostinho.

Os postos de trabalho disponíveis são para todos os níveis de escolaridade e senioridade, de júnior à gerente. Dentre as chances, destacam-se as funções de auxiliar de departamento pessoal, técnico de segurança do trabalho, supervisor de prevenção de perdas, assistente de trade marketing, supervisor de vendas, supervisor de relacionamento, supervisor de depósito, analista de gente e gestão.

E ainda analista fiscal corporativo, analista de performance, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, eletricista, auxiliar de prevenção de perdas, atendente, caixa, vendedor, supervisor de centro automotivo, gerente de vendas, apoio de caixa, enfermeiro, auxiliar de auditoria interna, auxiliar de serviços gerais e muito mais.

Requisitos exigidos

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa oferece salário competitivo e um pacote de benefícios completo a todos os seus colaboradores. Assim, eles terão direito a assistência médica, assistência odontológica, convênio com empresas parceiras, programa de treinamentos, refeitório no local ou vale refeição e vale transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Ferreira Costa deverão acessar a página de página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Na plataforma é possível encontrar, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

Foto: Divulgação

Por Destaque Noticias