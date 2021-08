Hemose convoca doadores para recompor estoques de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) segue captando doadores para ampliar os estoques do sangue O, A, B e AB Positivo e Negativo, que permanecem baixos. “Queremos contar com o apoio de todos os voluntários em bom estado de saúde para colaborar com o serviço”, destacou a enfermeira, Florita Aquino, gerente de Coleta.

A gestora ressaltou que o processo de doação é seguro e monitorado por profissionais capacitados. “Os doadores, passam por uma pré-triagem e pela triagem clínica para verificar a possibilidade de doação sem prejuízos a sua saúde”, assegurou Florita.

Agora em julho o serviço de Coleta registrou 2.223 doações. Porém, na última semana de julho houve uma redução com apenas 367 doações de sangue. Quantitativo que está abaixo do necessário para recompor os estoques, e atender a demanda transfusional da rede hospitalar para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Devido a algumas cirurgias que permanecem suspensas estamos liberando uma média de 80 bolsas de sangue ao dia. Esse sangue é utilizado para realização de procedimentos transfusionais em pacientes internados no Huse, e demais hospitais regionais dos municípios de Itabaiana, Lagarto, Estância, Socorro, Propriá, além das maternidades”, explicou Juliana Alves Gomes de Santana, gerente de Produção e Dispensação de Sangue e Hemocomponentes.

Ação

As parcerias vêm colaborando com a doação de sangue, a exemplo de um grupo de alunos soldados do 1° Pelotão, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) que doou sangue. “Entendemos o momento delicado da sociedade em função da pandemia. Também estamos mobilizados com o tratamento de um familiar de um oficial da corporação”, contou o aluno soldado, André Renato.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)