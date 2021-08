Homem é preso por violência sexual contra adolescente com transtornos mentais

A equipe da Delegacia de São Domingos, com o apoio de psicólogas e assistentes sociais do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), prendeu um homem pelos crimes de ameaça, injúria, vias de fato e estupro de vulnerável, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão ocorreu no dia 28 de julho e a divulgação aconteceu nesta segunda-feira (2).

As investigações foram iniciadas a partir do recebimento de dique-denúncia relatando violência sexual contra um adolescente, de 15 anos, portadorea de transtornos mentais, e contra uma criança recém-nascida, de nove meses, no povoado Saco, localizado na Zona Rural do municipio de São Domingos. Os policiais diligenciaram e conseguiram prender o autor do crime em flagrante.

Atendendo à representação pela prisão preventiva do suspeito, o Poder Judiciário reconheceu que a materialidade das infrações penais encontrava-se satisfatoriamente comprovada e que havia indícios suficientes quanto à autoria. A Justiça também reconheceu a gravidade da conduta do suspeito. O investigado já encontra-se preso e à disposição do Poder Judiciário.

SSP