Lacen treina profissionais para exames da esquistossomose em três municípios

Profissionais que trabalham com diagnóstico laboratorial nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Malhador e Pedrinhas participaram de uma semana de capacitação sobre Esquistossomose – doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. O treinamento no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) finalizou na última sexta-feira, 30, com teste prático para os técnicos.

O treinamento foi ministrado pelas técnicas do Laboratório de Parasitologia, Meire Gabriel e Adelaide Leão, e abordou noções de higiene, prevenção de helmintos e protozoários, biologia do Schistosoma mansoni, coleta e identificação do caramujo hospedeiro.

Na parte prática, os profissionais aprendem microscopia, identificação e caracterização de ovos do Schistosoma e técnicas de preparação do caramujo para exame de positividade, dentre outros assuntos.

“As capacitações contam com aulas teóricas e práticas, simulações para realização das rotinas para o diagnóstico da doença hídrica”, explicaram as técnicas, do Laboratório Central, responsáveis pelo Programa de Controle da Esquistossomose do Ministério da Saúde (MS).

De acordo com Karine Dantas, gerente do Laboratório de Parasitologia, Entomologia e Zoonoses, a capacitação visa proporcionar conhecimentos sobre os procedimentos. “Os treinamentos buscam capacitar, e promover a atualização dos profissionais para aperfeiçoar o controle de qualidade dos exames realizados nos municípios”, conclui a gestora.

Doença

A Esquistossomose também é conhecida como barriga d’ água ou doença dos caramujos é transmitida para o homem através do parasita (verme) Schistosoma mansoni que utiliza como hospedeiro o caramujo. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais de fezes, que detectam os ovos do parasita causador da doença.

