Laércio destaca a chegada da Unigel ao Estado de Sergipe gerando 1.500 empregos

O deputado federal Laércio Oliveira destaca a chegada da Unigel ao Estado de Sergipe, com a inauguração da fábrica de fertilizantes, gerando 1.500 empregos diretos e indiretos na região de Laranjeiras.

O deputado agradeceu ao ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que levou ao presidente Jair Bolsonaro a necessidade e todas as informações para que a produção de amônia fosse retomada na fábrica.

O parlamentar também parabenizou o governador Belivaldo Chagas pelo esforço, seriedade e compromisso, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Tecnologia (Sedetec).

Entre as ações, estão a viabilização da proposta da Proquigel, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e da Sedetec. Através de decreto, o Governo também estabeleceu a isenção do ICMS incidente sobre o gás natural na produção de fertilizantes.

Como relator da Nova Lei do Gás, o deputado federal Laércio Oliveira também contribuiu para um novo cenário de estímulo para o crescimento das indústrias nacionais.

Por André Carvalho