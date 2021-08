Mais de 360 usuários buscam atendimento no Huse final de semana

O final de semana no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), período entre 30 de julho e 1 de agosto, registrou 367 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que foram em busca de assistência médica na unidade. Desse total, 71 deles precisaram de maiores cuidados e ficaram em observação ou internados. Foram casos de média e alta complexidade e precisaram de atendimentos no trauma, na pediatria e nas áreas clínicas.

A Área Azul registrou 117 atendimentos, os setores da Ortopedia e Sutura contabilizaram 132 usuários atendidos, os consultórios do Otorrino e Oftalmo totalizaram 27 pessoas atendidas, já o Ambulatório de Radioterapia recebeu 6 usuários. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza contabilizou 86 atendimentos durante o final de semana e o pequeno M.M.V, 3, fez parte dessa estatística.

“Meu filho apresentou febre e já não queria mais se alimentar, fiquei apavorada porque já tinha três dias que a febre persistia, então busquei auxílio na pediatria e ele foi muito bem atendido. Está medicado e já começou a se alimentar, o médico disse que a garganta dele estava muito inflamada e entrou com antibióticos que já estão fazendo efeito”, explicou a mãe do paciente e diarista Mariana Vieira, 27.

Outros casos também foram registrados no Huse durante o final de semana. Foram totalizados 6 vítimas por acidente automobilístico, 21 vítimas por acidente motociclístico, 20 usuários com queixas de dor abdominal, 38 vítimas de queda (casos variados), além de 2 vítimas por arma branca e 3 vítimas por arma de fogo.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)