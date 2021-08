Marinha do Brasil alerta sobre mau tempo no litoral de Sergipe

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informa que a passagem de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Sudeste a Leste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Caravelas, de Sergipe e de Alagoas, ao sul de Jequiá da Praia, até a manhã do dia 2 de agosto.

O mesmo sistema poderá ocasionar agitação marítima, com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a noite de hoje; e ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 4,0 metros de altura, na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Caravelas, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal, até a noite do dia 2 de agosto.

Além disso, há condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudeste a Leste, com até 3,0 metros de altura, na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Salvador, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, ao sul Recife, até a noite do dia 2 de agosto.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo. Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o RUMAR – Instituto Rumo ao Mar.

Marinha do Brasil