MNSL realiza atividades em alusão ao Agosto Dourado

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, já está em contagem regressiva para as atividades em alusão a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A ação integra o movimento Agosto Dourado. Desde ontem, dia 1º, a Unidade está iluminada com refletores na cor dourada em homenagem ao mês referência para a amamentação.

“O objetivo é dar visibilidade ao movimento, chamando a atenção da sociedade ao tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021: ‘Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada’. A campanha é uma política de incentivo e proteção à amamentação em diversos âmbitos”, declarou a superintendente da MNSL, Lourivânia Prado.

A gerente do Banco de Leite Humano, Magda Doria, enfatiza que a Maternidade mantém uma representatividade da cor dourado lembrando o padrão ouro de qualidade do leite humano. A Coordenadora do Banco de Leite Humano Marly Sarney, Barbara Reis Marques, lembrou, por sua vez, que o agosto dourado simboliza a luta e mais que isso, incentiva a amamentação.

PROGRAMAÇÃO NA MNSL

02/08/2021 – Maternidade será enfeitada conforme o mês do Agosto Dourado; Decoração na Sala de Manejo com um laço dourado;

02/08/2021 – Serão entregues pequenos laços dourados para os funcionários da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

Haverá entrega de potes com balas para os setores da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em forma de agradecimento aos cuidados prestados .

Será colocado no Banco de Leite Marly Sarney e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes uma caixa dourada para doação de frascos;

Realizaremos a entrega de certificados para as mães doadoras e forma de agradecimento;

03/08/2021 – Haverá Breakfast no banco de Leite Marly Sarney;

Serão apresentas lives:

Miriam Duarte (Nutricionista) – 06/08/2021 às 10 horas, no Banco de Leite Marly Sarney – Tema: Importância da amamentação na presença das doenças metabólicas;

Roseane Porto (Pediatra) – 20/08/2021 às 10 horas, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – Tema: A importância do Leite Humano para o desenvolvimento da criança;

Bárbara Reis (Enfermeira) e Magda Dória (Enfermeira) – 27/08/2021 às 10 horas, no Banco de Leite Marly Sarney. Tema: Proteger a amamentação, uma responsabilidade compartilhada.

Cursos de matriciamento e capacitação em sala de manejo com a atenção primária;

Entrega de folders;

04/08/2021 – Webinário estadual das 09 horas às 12 horas.