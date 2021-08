Nestor Sampaio: Ricardo Marques diz que estudo deveria ter sido feito antes de mudança no trânsito

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) alterou para sentido único o trânsito da avenida Nestor Sampaio na manhã desta segunda-feira (2). De acordo com o vereador Ricardo Marques (Cidadania), é necessário um estudo mais aprofundado, os comerciantes alegam que terão prejuízo por conta da mudança.

O parlamentar defende que o diálogo entre o poder público e as pessoas que serão afetadas deve existir antes de qualquer mudança. “Em 2016 a administração da época cogitou fazer essa mudança e levantou o tema e com o tempo desistiu. Estamos em 2021 e a realidade é outra, não houve um diálogo com a sociedade, acompanhei a movimentação dos comerciantes daquela região que fizeram um levantamento do prejuízo para o comércio por conta da mudança, mas nada disso foi apreciado”, lamenta o parlamentar.

“O mais grave, na minha visão, foi decidir mudar tudo de forma muito rápida, sem uma divulgação ampla na mídia e nos meios de comunicação. A população acordou nesta segunda-feira com o sentido da via em mão única. Até rota de ônibus eles mudaram, os trajetos de cinco linhas sofreram alterações. O normal seria que fosse feita uma campanha para avisar a população”, pontua.

O vereador reforça a necessidade do diálogo e critica as mudanças feitas em caráter de urgência e com decisões tomadas de forma impositiva. “Eu não sou contra as mudanças, eu até acredito que as pessoas irão se adaptar, mas é preciso discutir com a população que será afetada para que se chegue a um consenso e não que seja uma decisão individual e impositiva da gestão da prefeitura”.

Aliado ao estudo de viabilidade técnica, Ricardo Marques questiona se o corredor da Avenida Hermes Fontes e os semáforos inteligentes, quando concluídos efetivamente, não iriam impactar em mudanças positivas. “É necessário que a prefeitura de Aracaju, através da SMTT, apresente um documento de viabilidade técnica justificando a necessidade urgente dessa mudança, o próprio Ministério Público de Sergipe entrou com uma requisição para isso. A preparação do corredor da avenida Hermes Fontes e a implementação dos semáforos inteligentes não trarão mudanças positivas para o trânsito da Nestor Sampaio e região?”.

Wandycler Júnior – Assessoria de comunicação