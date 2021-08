PC e PM prendem suspeitos de falsidade ideológica e apropriação indébita

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Canindé de São Francisco prenderam Fábio Agustinho Pereira e Tatiane Butske pelas práticas de falsidade ideológica e apropriação indébita. As prisões ocorreram no último sábado (31).

De acordo com as investigações, o casal locou um veículo em Santa Catarina e se apropriou do carro, que deveria ter sido devolvido em novembro de 2020, conforme o boletim de ocorrência registrado pela locadora.

O casal também foi flagrado com documentos falsos e procurações outorgadas por meio destes documentos em nome do ex-esposo de Tatiane Butske. Ainda conforme o apurado, Fábio Agustinho se passou por ele e o casal conseguiu procuração para o saque de R$ 16,7 mil na conta do ex-esposo de Tatiane.

Outros golpes e empréstimos que possam ter sido efetuados pelos investigados estão sendo apurados por esta delegacia. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP