Pessoas com 28 anos podem ser vacinadas nesta segunda-feira contra Covid-19 em Aracaju

A vacinação contra a Covid-19 em Aracaju está mantida nesta segunda-feira (2), para as pessoas com 28 anos para as primeiras e segundas doses.

Quem pode ser vacinado: Pessoas de 28 anos, Gestantes e puérperas a partir dos 18 anos e 2ª dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Para receber a primeira dose do imunizante, o público desta faixa etária pode comparecer, entre 8h e 17h, ao drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e ao 28º Batalhão de Caçadores, mediante cadastro no portal VacinAju.

É necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência na capital.