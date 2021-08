Polícia apreende arma e drogas e encerra festa clandestina no município de Barra dos Coqueiros

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha prenderam três pessoas neste domingo (01) e apreenderam uma adolescente além de uma arma de fogo e drogas, no município de Barra dos Coqueiros, área metropolitana de Aracaju

Policiais realizavam rondas pelo município da Barra dos Coqueiros, quando receberam diversas denúncias de som alto, aglomeração de pessoas e uso de entorpecentes. Diante da gravidade das denúncias, viaturas deslocaram-se até o local e confirmaram a informação. No evento, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha e cocaína e, no veículo que estava o som, os militares localizaram um revólver calibre .38.

Os organizadores do evento, o proprietário do veículo onde estava o armamento e algumas pessoas que desacataram os policiais foram encaminhados à Central de Flagrantes para que fossem adotadas as medidas necessárias.

Com informações e foto PM/SE