Polícia militar apreende mais de 6 quilos de drogas em  Socorro

Equipes da Força Tática do 5º Batalhão apreenderam mais de 6 kg de drogas, entre maconha e cocaína, e prenderam um homem de 21 anos por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira, 2, no Loteamento Maria do Carmo, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a ação, os militares também apreenderam uma prensa hidráulica utilizada para comprimir drogas, além de duas balanças e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico.

O responsável pelos materiais ilícitos foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc).

Fonte: ascom PM/SE