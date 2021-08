População de Telha ganha o Estádio “Caldeirão Mamaê”

A população de Telha ganhou neste domingo, 1º de agosto, o Estádio Municipal Antônio Dias dos Santos, o “Mamaê”. O espaço, que já é esperado há mais de 20 anos pela comunidade, pôde ser inaugurado pela Prefeitura seguindo os protocolos de segurança sanitária com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fazendo o controle e fiscalização dos presentes. O novo estádio conta com gramado especial, vestiário com banheiros para os atletas, arquibancada, sala de bilheteria e todas acomodações necessárias para realização de campeonatos locais.

O local, que já é chamado de “Caldeirão Mamaê”, faz homenagem a Antônio Dias dos Santos, que nasceu no Município de Telha em 12 de março de 1963 e era um grande apaixonado pelo esporte amador, contribuindo para práticas esportivas na Região do Baixo São Francisco. Mamaê fundou o time Fluminense, juntamente com o jogador Carlos Freire. Juntos, a dupla fez parte do Guarani de Telha, Portuguesa, São Paulo e São Cristóvão de Carmópolis, além do Santos de Propriá. Mamaê faleceu precocemente em 1981, em um trágico acidente de trabalho.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Flávio Dias, autoridades locais e familiares do homenageado. “Esse marco que hoje se concretiza não foi feito só por mim e sim por todos vocês. Aqui, nesse campo, investimos quase 600 mil reais, destes, quase 200 mil são de recursos próprios. Nós fazemos a gestão que mais matou a fome dos necessitados. Sabemos que antes da bola rolar, a barriga tem que está cheia. Tenho orgulho de ser o prefeito que mais serviu aos que me buscaram, sem dúvida alguma, o espaço será fundamental para a integração da comunidade”, destacou Flávio, agradecendo pela conquista para o esporte local.

O secretário municipal de Esportes, César Dias, ressaltou que o espaço tem um objetivo fundamental. “Não é apenas futebol, é mais qualidade para o povo de Telha. Vamos incentivar a prática esportiva e inclusão social, proporcionando momentos de lazer e descontração aos esportistas e desportistas do nosso Município. Além disso, o novo Estádio irá contemplar a juventude da cidade e povoados, descobrindo novos talentos e ajudando o desenvolvimento local com a vinda dos times visitantes, propagando nossa terra para todo o Baixo São Francisco”, frisou.

O momento ainda contou com a final do campeonato Luiz Carlos Freire, o “Carreiro”, entre times compostos por moradores do Município, que teve como campeão o time de Telha, que empatou de 1 X 1 para o Confiança do povoado São Pedro, e ganhou nos pênaltis por 2 X 1. Em 3º lugar, ficou o Flamengo do povoado Bela Vista, que empatou com o São Paulo do povoado São Pedro em 1 x 1, no tempo normal e ganhou na preliminar nos pênaltis por 4 x 3. Todos os protocolos sanitários foram seguidos, o uso de máscara foi obrigatório para adentrar ao Estádio, além disso, na portaria houve aferição de temperatura e equipes da SMS passando álcool em gel 70% nas mãos dos jogadores e dos que compareceram.

Também estiveram presentes na solenidade, os vereadores Chicão, Fernando, Cláudia, Alex, Alan, Ramon, Graça, Helinha e Jeferson. Compareceram também os secretários municipais Givaldo Dias, Gabinete; José Nunes, Governo; Júnior Dias, Finanças; Paulo Sérgio, Educação; Josenaide, Administração; Rosivaldo, Obras; Fernando Aquino, Meio Ambiente; Cleverson Freire, Controle Interno; Priscilla Dias, Assistência Social; Fabiany Siqueira, Saúde e Jurandir Rodrigues, Agricultura.

Texto e foto: ascom/PMT