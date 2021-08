Prefeito Cristiano Viana empossa secretário de Esporte e Turismo

Na manhã desta segunda-feira (2), o educador físico, Marcelo Carregosa, foi empossado como Secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Simão Dias.

A solenidade de posse ocorreu no auditório da Prefeitura de Simão Dias e contou com as participações do prefeito Cristiano Viana, do vice-prefeito Renaldo Prata, secretários municipais, vereadores, colaboradores da gestão, amigos e familiares.

Marcelo Carregosa é ex-atleta de futsal e é formado em Educação Física e especialista em Treinamento Desportivo. Atuou como jogador de futsal nos times do União Simãodiense, Sasac (Simão Dias) e ainda nas equipes de Carira, Pinhão, Ribeirópolis, e Barra dos Coqueiros.

“O secretário titular da pasta vem para se somar a nossa equipe e colocar em prática as atividades esportivas da Prefeitura de Simão Dias no pós-pandemia. Em tempo, agradeço ao secretário municipal de Inclusão, Eduardo Ribeiro, que brilhantemente conduziu interinamente a secretaria de Esporte nestes sete primeiros meses de gestão”, destacou Cristiano Viana.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias