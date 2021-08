Aracaju avança na vacinação contra a covid-19 e inclui população de 26 e 27 anos

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19 e incluirá toda a população de 26 e 27 anos no calendário municipal, a partir desta terça-feira, 3. Segundo o anúncio feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em vídeo publicado em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 2, o público destas faixas etárias poderá receber a primeira dose do imunizante nos drive-thrus – localizados no Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores -, após cadastro no portal “VacinAju”, ou em um dos seis pontos fixos disponibilizados na capital. Nesta etapa, a gestão municipal também seguirá com a vacinação de grávidas, puérperas e lactantes. Até o momento, Aracaju imunizou 344.120 pessoas contra a covid-19, o que representa 51,75% da população total e 66,9% dos aracajuanos acima de 18 anos.

“É como tenho dito: chegando a vacina, ela vai diretamente para o braço do aracajuano. E hoje, tenho a felicidade de anunciar o avanço de mais duas idades, 26 e 27 anos. Então você, que se inclui neste grupo, fique atento ao calendário porque a vacina estará disponível a partir desta terça-feira, dia 3. Para ter acesso à vacina é muito fácil. Basta se dirigir a um dos pontos fixos ou, se optar, se cadastrar no portal ‘VacinAju’ para ir a um dos drives. Aproveito para reforçar o meu apelo a quem já tomou a primeira dose e está no prazo de tomar a segunda que complete o ciclo de imunização. É com o avanço da vacinação somado às medidas de distanciamento social que venceremos o coronavírus”, destacou o prefeito.

Com o avanço do calendário municipal, nesta terça-feira, dia 3, e quarta-feira, dia 4, recebem a vacina os aracajuanos de 27 anos. Também serão imunizados nestas datas os nascidos nos dias 3 e 4 de agosto de 1993. Já de quinta-feira, 5, a sábado, 7, será a vez dos cidadãos de 26 anos e daqueles que nasceram nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 1993. Para ter acesso a D1, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa que irá se vacinar, ou comprovante de residência em nome dos pais, com data inferior a seis meses.

O público poderá se dirigir a um dos seis pontos fixos, instalados nos seguintes locais: Universidade Tiradentes (Farolândia), Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Também é possível receber a vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Para grávidas, puérperas e lactantes, acima de 18 anos, sem comorbidades, o imunizante é ofertado, exclusivamente, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos). Para ter acesso à vacina no local, elas devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência da capital e um documento que comprove a gravidez ou o puerpério. No caso das lactantes, é necessário, também, se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.



Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga