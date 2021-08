Prefeitura de Laranjeiras e UNIGEL assinam Protocolo de intenções

A Prefeitura de Laranjeiras e a UNIGEL firmaram na manhã do último sábado, 31, uma parceria para o desenvolvimento de Projetos de Responsabilidade Social, Geração de Emprego e Renda, Educacional e Cultural. Os laranjeirenses também terão mais oportunidades, uma vez que a empresa deve priorizar os trabalhadores locais na contratação direta e indireta para a execução das atividades.

Neste protocolo de intenções, a UNIGEL deve construir uma escola para atender à população, desde a Educação Infantil até o Ensino Profissionalizante. A empresa instituiu há 20 anos uma unidade de ensino nos mesmos moldes em Candeias/BA. O secretário de Indústria e Comércio, Janio Dias foi ao município baiano em junho passado e conheceu as instalações.

“Educação transforma vidas. Vi lá em uma comunidade de Candeias/BA um modelo de escola bastante eficiente e que mudou a realidade da população que reside nas proximidades, com tudo mantido pela UNIGEL. Portanto, dialogamos com a empresa e conseguimos este mesmo projeto para os laranjeirenses. Com essa parceria, Laranjeiras só tem a ganhar”, afirmou o secretário Janio Dias.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), destacou a parceria. “A Prefeitura se compromete a conceder incentivos à UNIGEL e, em contrapartida, vai garantir mais empregabilidade, oportunidade e desenvolvimento para o nosso município. A construção de uma escola mantida pela empresa vai trazer diversos benefícios ao nosso povo”, ressaltou Juca.

O fundador e presidente do Conselho da Unigel, Henri Armand Slezynger, esteve presente e reafirmou o compromisso da UNIGEL com os laranjeirenses. “É uma satisfação enorme poder firmar essa parceria com a gestão municipal. Tenho certeza que este é apenas o primeiro passo e vamos trazer desenvolvimento para este município de pessoas tão acolhedoras. Esse projeto social e educativo, já implantado na Bahia há 20 anos, mudou a realidade daquela população”, frisou.

