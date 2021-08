Prefeitura de Salgado inicia pavimentação no Conjunto de Gileno

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está atendendo a um sonho antigo dos moradores do Conjunto de Gileno, realizando a pavimentação de paralelepípedo e tirando os moradores da lama e da poeira.

Estão sendo pavimentados cerca de 3.908 metros quadrados de calçamento. A obra está sendo executada com recursos provenientes do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos investidos giram em torno de R$ 310 mil e já começam a transformar a vida dos moradores.

A população sofria muito nos períodos de chuva o que impossibilitava o trânsito, tanto de veículos quanto de pedestres. A poeira também incomodava, pois pode causa problemas respiratórios. Agora a realidade dessa parte da população salgadense começa a mudar e o trabalho da atual gestão se espalha pelo município.

Ascom – Prefeitura Municipal de Salgado