PRF flagra seis caminhoneiros portando “rebites” no município de Malhada dos Bois

Em ocorrências distintas, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram durante o sábado (31) seis caminhoneiros portando comprimidos de anfetamina. As ações aconteceram no km 23 da BR-101, no município sergipano de Malhada dos Bois.

Os policiais faziam o trabalho de fiscalização quando abordaram, em momentos diferentes, seis caminhoneiros. Durante revista no interior dos veículos, as equipes encontraram um total de 85 comprimidos de anfetamina, substância popularmente conhecida como “rebite” e utilizada por motoristas para se manterem acordados e suportarem grandes jornadas de trabalho.

Todos os motoristas flagrados assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimados.

Fonte e foto PRF