Saúde começa nova distribuição de imunizantes contra a Covid-19 para os municípios sergipanos

Os 75 municípios sergipanos começam a receber nesta segunda-feira, 02, novos lotes da vacina contra a Covid-19. São 74.750 doses do imunizante que será utilizado para primeira e segunda aplicação, ampliando e fortalecendo o processo de imunização da população de Sergipe. Os caminhões com as vacinas deixaram a Central de Armazenamento e Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por volta das 8 horas.

Das 74.750 doses recebidas pelo Estado no último sábado 40.950 são do laboratório Pfizer e destinadas para a primeira aplicação. As demais, 33.800 doses, são Coronavac e indicadas para a primeira e segunda aplicação, conforme determinação do Ministério da Saúde, segundo informa a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

A logística de distribuição das vacinas segue o mesmo padrão, com os municípios fazendo a retirada nas sedes das regionais de saúde, com exceção daqueles que compõem as regiões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Estes devem fazer a retirada na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos.

Fonte e foto SES