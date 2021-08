“Seguirei atuando para que os aracajuanos tenham acesso a serviços públicos de qualidade”, afirma Sheyla Galba

“Esses seis primeiros meses foram os melhores da minha vida”. É com estas palavras que a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) define os seus primeiros meses de mandato na Câmara Municipal de Aracaju. Durante esse período, a parlamentar desempenhou um trabalho que mesclou a atuação nas sessões plenárias virtuais e visitas constantes às comunidades, além da luta por um tratamento oncológico digno, sua principal causa.

“Fui eleita vereadora pelo reconhecimento dos aracajuanos à minha luta, enquanto paciente oncológica, por um tratamento digno para os pacientes de todo o estado. Agora, estando vereadora, quero que Aracaju tome esse protagonismo e também seja responsável pelo tratamento oncológico. Eu não vou parar, esta é minha bandeira”, ressalta.

A vereadora afirma que a atuação do seu mandato já alcançou algumas conquistas, mas reconhece que ainda há muito a fazer pela população aracajuana, especialmente em relação à saúde. “Durante esses seis meses foram várias demandas recebidas de todas as regiões da capital. A maior parte delas relacionadas à saúde, que precisa de um olhar mais atento e ser tratada com mais respeito e comprometimento”, enfatiza.

“Além disso, infraestrutura e limpeza também estão entre as maiores necessidades apresentadas pela população. Recebemos as demandas, muitas delas vamos conferir pessoalmente para ampliar o diálogo com os moradores que enfrentam diariamente a situação e buscamos por meio de indicações ao Executivo, por exemplo, a solução destes problemas”, detalha.

Entre projetos de Lei, indicações, moções e requerimentos, Sheyla Galba protocolou até o momento no Legislativo Municipal mais de 250 proposituras. “Seguirei atuando para que os aracajuanos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, seja na saúde, educação, infraestrutura e nas demais áreas. Peço aos cidadãos que continuem acompanhando nosso trabalho pelas nossas redes sociais. É muito importante que eles fiscalizem e cobrem de nós parlamentares, que somos os seus representantes”, salienta.

Assessoria de Comunicação

Vereadora Sheyla Galba (Cidadania)