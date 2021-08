Setur e  Indiaroba celebram acordo para promoção turística

O termo de compromisso prevê a manutenção de placas pela prefeitura, que fará a sinalização turística com informações dos atrativos turísticos existententes na localidade

Na manhã desta segunda-feira (02), o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e o prefeito do município de Indiaroba, Adinaldo dos Santos, assinaram acordo de compromisso, em que o estado fez a cessão para manutenção de três placas de sinalização turística pelo período de 3 anos.

De acordo com Sales Neto, o objetivo é informar e orientar os turistas que chegam à Sergipe, utilizando as vias de acesso pelo Litoral Sul, sobre a existência de atrativos turísticos e de outros referenciais localizados no município.

“A convite do prefeito Adinaldo do Santos, realizamos visitas ao município de Indiaroba e detectamos a existência de 3 placas indicativas que necessitam de manutenção e de recolocação em pontos estratégicos das rotas turísticas, revelando o potencial a ser explorado pelos turistas que transitam por aquela região, a fim de que conheçam nossos recursos históricos e naturais. E hoje, assinamos um termo de compromisso válido pelos próximos 3 anos, destinando a manutenção e utilização dessas placas para o uso eminentemente turístico”, disse o secretário.

O documento prevê ainda intervenções que serão executadas pelo município, como a realocação de uma placa para a entrada do povoado Terra Caída, na SE 100, de onde partem os passeios náuticos para a Ilha da Sogra e demais ilhas fluviais naquela região.

Fonte e foto assessoria