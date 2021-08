SMTT reorganiza trânsito na Nestor Sampaio e vias do entorno

Nesta segunda-feira, 2, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju deu início a uma mudança de circulação importante para a mobilidade da avenida Padre Nestor Sampaio, das ruas Ministro Nelson Hungria e Abgail Ferreira Araújo Ramos e vias próximas. O objetivo da reorganização é melhorar para a coletividade o trânsito da região, que passou a concentrar alto número de empreendimentos residenciais nos últimos anos.

A partir de agora, as vias passam a ter sentido único: a Nestor Sampaio com direção à avenida Augusto Franco; já o tráfego na Nelson Hungria passa a ocorrer apenas sentido avenida Hermes Fontes; e a rua Abgail Ferreira Araújo Ramos também somente sentido Hermes Fontes. Essas novas regras de circulação integram o Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, que requalificou os quatro principais corredores de transporte da cidade: Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins.

Anderson Ramos é taxista e circula diariamente pela região da avenida Nestor Sampaio e da rua Nelson Hungria. Ele sabe o quanto o trânsito estava complicado nos últimos anos, especialmente em horários de pico, e que as mudanças eram necessárias. “Eu acredito que a tendência é melhorar. Os congestionamento aqui estavam muito grandes e, mesmo com sentido único, temos várias ruas próximas que permitem um deslocamento mais fácil”, opinou.

O chaveiro Robson Monteiro trabalha há anos no cruzamento da Nestor Sampaio com Augusto Franco e é testemunha dos transtornos crescentes no trânsito da região. “Eu estou gostando muito dessas mudanças porque dirigir por aqui estava engarrafando sempre, principalmente no período de aulas, com as escolas que temos por aqui. Então, muita gente está apoiando e a SMTT está de parabéns”, elogiou.

Agentes da SMTT estão em pontos estratégicos da região, orientando os condutores sobre a nova mudança de circulação. “É fundamental que a população fique atenta às novas sinalizações. Teremos equipes de agentes em toda a região para o período de adaptação dos condutores e recomendamos que as pessoas redobrem a atenção ao passarem pela localidade. Reforçamos que as mudanças são importantes para a mobilidade e trarão benefícios para a coletividade”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Transporte público

Com a reorganização do trânsito, os trajetos de cinco linhas de ônibus que passam pelos bairros Luzia, Grageru e Ponto Novo serão alterados, ampliando o atendimento à população. As linhas são: 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01, 703 – Augusto Franco/Centro via Siqueira Campos, 706 – Santa Lúcia/Centro via Suíssa, 707 – Castelo Branco/Centro e 709 – DIA/Centro Via Clínicas.

O superintendente da SMTT ressalta que as mudanças nos percursos dos ônibus trarão benefícios para quem utiliza o transporte coletivo. “As cinco linhas de ônibus circularão ainda mais por dentro dos bairros e implantaremos mais de dez novas paradas de ônibus. Ou seja: o atendimento à comunidade será ampliado. A Nestor Sampaio e a Nelson Hungria são vias de grande fluxo e a mudança, pensada para a coletividade, trará importantes melhorias não só para o trânsito como também para quem utiliza o transporte público”, declara Renato Telles.

A partir desta segunda-feira, 2, os itinerários das linhas ficarão da seguinte maneira: a 200-CIC1 e 703-Augusto Franco/Siqueira Campos passarão pelas avenidas São João Batista, Acrísio Garcez, rua Sinézia Barreto Moura, rua Francisco de Assis Delmondes, avenida Augusto Franco, rua Bom Jesus dos Navegantes e rua Castro Alves – isso no sentido Castelo Branco/DIA.

A linha 706-Santa Lúcia/Centro passará pela avenida Augusto Franco, rua São Judas Tadeu, rua Rafael de Aguiar e avenida Edelzio Vieira de Melo. Já a 707-Castelo Branco/Centro circulará pela avenida São João Batista, rua Cel. João Gonçalves, rua Álvaro Nascimento, Largo Dom Fernandes Santos, avenida Acrísio Garcez, retornará para a avenida São João Batista e seguirá para as ruas Cel. Américo Batalha, Acre, Poeta José Sampaio e avenidas Gonçalo Rollemberg Leite, Dr. Francisco Moreira, Isaías Amâncio de Jesus e Augusto Franco.

A linha 709-DIA/Centro seguirá pela rua Castro Alves, rua José Deodoro dos Santos (Canal do Médici), av. Dulce Diniz (antiga estrada da Luzia), avenida Nestor Sampaio, rua Castro Alves, rua Bom Jesus dos Navegantes, rua Arnaldo Pereira Souza, rua Abigail Ferreira, rua Ministro Nelson Hungria e avenida Hermes Fontes.

Os itinerários das novas linhas já estão disponíveis no site da SMTT (www.smttaju.com.br) e através do app CittaMobi.

Impacto das mudanças no trânsito

De acordo com projeção da equipe técnica da SMTT, o binário implementado entre a Nestor Sampaio e Nelson Hungria vai possibilitar um melhor escoamento dos veículos, que hoje se acumulam no entorno da rotatória da avenida Hermes Fontes, próximo à Unidade Básica de Saúde Dona Sinhazinha. As mudanças vão permitir também uma otimização da sincronia dos semáforos das vias e a redução no tempo de espera do condutor.

Além disso, haverá a inversão de sentido da rua Sinézia Barreto, localizada no bairro Ponto Novo, que passará a ter a circulação em direção à rua Francisco de Assis Delmondes. Um novo cruzamento semafórico também foi instalado para permitir que os condutores tenham acesso aos dois sentidos da avenida Augusto Franco, a partir da rua Francisco de Assis Delmondes.

