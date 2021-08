Voto impresso auditável: deputado comemora sucesso em manifestação

No último domingo, 01, capitais do Brasil registraram manifestações em prol do voto impresso auditável e do presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Valadares participou do ato que também ocorreu no local, junto a milhares de pessoas, e comemorou o sucesso que foi a manifestação, declarando que espera ver resultados diante às autoridades e que a voz do povo seja ouvida.

Em Sergipe, centenas de motociclistas e motoristas participaram do movimento, onde carregaram bandeiras do Brasil, cantaram o hino nacional e clamaram por uma democracia mais segura. No Estado, Rodrigo é um dos defensores assíduos da causa e tem, cada dia mais, fomentado o debate no Estado sobre o assunto, a fim de integralizar toda a população sobre a forma do voto.

“Se nós temos mecanismos para fortalecer a nossa democracia e garantir a lisura do processo eleitoral, que seja feito. O voto impresso auditável é você votar na mesma urna, a diferença é que terá a emissão do comprovante do seu voto, que você vê, confirma e ele cai em uma urna separada, para conferir depois. Não é votar em cédula e nem voltar no tempo dos dinossauros”, explicou o parlamentar.

Rodrigo contou que gostaria de ter participado do evento em Sergipe, mas já havia se comprometido em participar de uma convenção evangélica no Rio de Janeiro, marcada antes da consolidação das datas da manifestação, e não conseguiu retornar ao Estado até o último domingo.

Além disso, o parlamentar fez parte da organização do evento e recebeu homenagem por sua luta constante a causa, através de uma grande faixa onde escreveram: “Obrigado, deputado estadual Rodrigo Valadares por se somar e estar junto conosco nessa luta pelo voto impresso auditável”.

Mesmo estando cumprindo agenda em outro Estado, o deputado fez questão de compartilhar convites para a população, através de suas redes sociais, para que os sergipanos participassem da grande manifestação que aconteceu em Aracaju.

“Infelizmente não pude estar em meu Estado, mas continuo lutando pela lisura de nossa democracia lá e continuo fazendo a minha parte de onde eu estiver. Participei do ato aqui no Rio de Janeiro, foi gigante aqui, foi gigante em Sergipe e em todo o Brasil. Voto impresso auditável já!”, pontuou o deputado.

Foto assessoria

Por Luísa Passos