Inscrições para cursos profissionalizantes de Secretaria Escolar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Alunos nos cursos técnicos em Secretaria Escolar e Nutrição e Dietética na forma subsequente (Ensino Médio concluído). As inscrições podem ser feitas no portal de matrícula da Seduc até o dia 13 de agosto.

Segundo a chefe do Serviço de Educação Profissional, Rivania Andrade, o resultado será divulgado no dia 16 de agosto no IERB e no site oficial da Seduc. As aulas iniciam-se no dia seguinte, 17 de agosto. Estão sendo ofertadas 120 vagas para o curso técnico em Nutrição e Dietética, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Para o curso técnico em Secretaria Escolar são 80 vagas disponibilizadas nos turnos vespertino e noturno, totalizando 200 vagas a serem preenchidas.

Após efetivar a inscrição online, os alunos deverão entregar os documentos no Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), localizado na rua Laranjeiras, s/n°, até o dia 12 de agosto, no horário das 8h às 13h, e das 14h às 20h. Deverão entregar o comprovante de inscrição online, em envelope, juntamente com os documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação.

Os documentos são os seguintes: RG (carteira de identidade), original e fotocópia; e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio para os cursos subsequentes constando a média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. O candidato que não estiver munido do Histórico poderá apresentar declaração da unidade de ensino onde concluiu o Ensino Médio constando a média final dessas duas disciplinas. A declaração só terá validade de 30 dias a partir da data de emissão, devendo conter também carimbo e assinatura do (a) diretor (a); e outros exigidos em edital.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos; concluído o Ensino Médio para os cursos subsequentes; disponibilidade de frequentar aulas presenciais no turno para o qual fez a matrícula e/ou ensino híbrido enquanto durar a situação de pandemia da covid-19; apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio com as médias finais das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática para apuração da média aritmética, que levará a classificação dos alunos e efetivará a matrícula no curso escolhido de acordo com as vagas disponíveis.

Para se inscrever acesse o portal da matrícula: https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/