Alese: deputados estaduais retomam as sessões nesta terça-feira, dia 3

Os deputados retornam nesta terça-feira (03), do período de recesso parlamentar iniciado em 17 de julho. Os parlamentares vão se reunir para definir o modelo das sessões devido à continuidade da pandemia do novo coronavírus. O líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral (PODE), informou que os trabalhos serão reiniciados de forma mista (presencial e remota).

“O retorno das sessões será ainda de forma mista, mas há uma deliberação no sentido de que, com os deputados todos vacinados, a gente possa retornar às sessões presenciais com restrição de público. Mas isso ainda vai ser debatido, vai ser proposto e discutido no plenário”, explica Zezinho Sobral.

O período de recesso parlamentar na Assembleia Legislativa de Sergipe foi ajustado ao estabelecido no Congresso Nacional, após aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 04/2019, de autoria do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), visando alterar o artigo 51 da Constituição Estadual. Com isso, as sessões passaram a ser realizadas de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, ou seja, o recesso foi reduzido de 90 dias para 55 dias.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza