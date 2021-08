Alese e Seduc fecham parceria para Companhia de Arte nas escolas

Com a finalidade de levar educação cidadã e legislativa aos 75 municípios sergipanos, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), o presidente da Assembleia Legislativa (Alese), Luciano Bispo, em companhia do presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa Legislativa, Adailton Martins, recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira, 02, a diretora da Escola do Legislativo (Elese), Isabela Mazza, e representantes do órgão estadual.

No encontro, Isabela Mazza, apresentou ao superintendente Executivo da Seduc, José Ricardo de Santana, e à diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional do órgão, Eliane Passos, o plano de ação da Companhia de Arte da Alese, que levará às escolas peças teatrais com temas relevantes para a sociedade e toda a comunidade escolar como: Aventuras de Leitura e a Lei Maria da Penha. Além disso, enfatizou o Projeto Constituição em Miúdos, que é uma forma lúdica de levar a Constituição Federal para os alunos das redes municipais e estaduais, por meio da peça teatral Auto da Cidadania.

“O objetivo é proporcionar aos jovens de 12 a 15 anos um contato com os temas abordados na Constituição Federal, numa linguagem simples e acessível, pois a Constituição Federal é um texto mais pesado e com muita informação. Além disso, propiciar uma reflexão entre as garantias constitucionais e a realidade desses jovens, despertando seus interesses e provocá-los para uma posição mais crítica, tornando-os mais atuantes, conhecendo seus direitos e deveres como cidadão. A peça de teatro que está sendo ensaiada pela Companhia de Arte da Alese, fala sobre tudo isso, sendo que de forma lúdica e simples”, explicou Isabela Mazza.

Atento às explicações e satisfeito de firmar mais uma parceria com a Alese, pois a Casa Legislativa já transmite as aulas aos estudantes pré-universitários da rede estadual, através da TV Alese, o superintendente Executivo da Seduc, José Ricardo de Santana, agradeceu pelo apoio e destacou a importância de levar de forma leve, educação cidadã e legislativa para os alunos da rede que retorna de forma híbrida na próxima terça-feira, 17.

“É o momento de mostrar aos estudantes, professores e toda a comunidade escolar a segurança que estamos tendo nas escolas e a necessidade de retornar porque, além de ter esse afastamento, tivemos uma perda de aprendizagem muito grande. O acolhimento é extremamente necessário para que comunidade escolar se sinta confortável e esse projeto com a Alese é importante para que a gente tenha uma retomada mais tranquila. Então, agradeço essa parceria que vem, mais uma vez, dar esse apoio à educação.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira