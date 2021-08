Ana Patricia/Rebeca caem para dupla suíça. Brasileiras fizeram jogo equilibrado

Estratégia da Suíça decide tie-break A partida começou muito equilibrada, com troca de vantagem e poucos erros até o placar empatar em 9 x 9. Foi quando as suíças aproveitaram erros não forçados do Brasil em sequência no ataque, na recepção e no saque para abrirem 14 x 10. Um ace de Rebeca recolocou a dupla brasileira no jogo, mas a Suíça administrou a vantagem e chegou a ter cinco bolas para fechar o set após desafio indicar toque na rede de Ana Patrícia. O Brasil ainda salvou três set-points, mas Verge-Depre fechou em 21/19 uma parcial onde os seis erros das brasileiras contra três fizeram a diferença.

O Brasil voltou mais agressivo e Ana Patrícia montou uma parede no bloqueio. O set seguiu igual até oito, quando a brasileira fechou a porta para Verge-Depre, colocando 10 x 8 no placar. Uma defesa de Rebeca que virou ataque garantiu três pontos de vantagem, que a dupla administrou com inteligência até a reta final do set. Incansável na defesa, Rebeca atacou para fazer 18 x 14. A suíças ainda reagiram, mas o Brasil levou o jogo para o tie-break com 21/18.

No set decisivo, a dupla da Suíça mudou a estratégia no saque, forçou em Ana Patrícia e foi feliz. A brasileira cometeu erros de recepção que permitiram que as adversárias construíssem uma vantagem controlável até a vitória por 15/12 em erro de saque da própria Ana Patrícia.

Por Redação do Ge — Tóquio, Japão