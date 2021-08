Após reforma, prefeitura reinaugura marco zero de Itabaianinha

Na tarde desta segunda-feira, 2, o prefeito do município de Itabaininha, Danilo de Joaldo, reinaugurou o local conhecido como praça do Tamarindo – o marco zero da cidade, onde teve início o processo de formação da história itabaianinhense.

“Hoje o meu coração é só alegria! Não apenas o meu, mas o de muitos itabaianinhenses que estão tendo a honra de prestigiar o resultado do nosso trabalho através da reforma do nosso marco zero, o local onde a nossa cidade teve início. Sei da importância em se preservar a história do nosso município e junto a essa história a luta de inúmeros conterrâneos com histórias de superação e luta”, disse o prefeito durante o descerramento da placa.

Segundo historiadores do município de Itabaianinha, tudo começou com a chegada dos primeiros tropeiros e retirantes, que descansavam à sombra de um pé de tamarindo enquanto planejavam o crescimento pessoal e, por conseguinte, o surgimento e expansão da cidade. Atualmente, o local está bem cuidado e abriga uma praça que é bastante apreciada pelos moradores e por quem visita o município.

A reforma do local foi possível graças a uma emenda do deputado federal Fábio Reis, que prestigiou a solenidade de reinauguração. “Aproveito para agradecer ao deputado Fábio Reis pela emenda que nos possibilitou essa reforma. Nosso muito obrigado”, finalizou Danilo de Joaldo.

A solenidade também contou com a participação do vice-prefeito Eraldo do Frigorífico, além de vereadores. O evento foi transmitido através das redes sociais.

Fonte e foto assessoria